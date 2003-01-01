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ماسكيرانو يعود للدوري الأرجنتيني

الإثنين 25 نوفمبر 2019 01:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
ماسكيرانو يعود للدوري الأرجنتيني


وكالات / سما /

أعلن خوان سيباستيان فيرون، النجم السابق ورئيس نادي إستوديانتيس دي لا بلاتا الأرجنتيني، انضمام المخضرم خافيير ماسكيرانو، مدافع هيبي فورتشن الصيني، لصفوف إستوديانتيس، بدءا من يناير المقبل.

وأعلن نادي إستوديانتيس في بيان رسمي أرفقه بمقطع فيديو مُسجَل في العاصمة الصينية بكين: "يا لها من سعادة تامة، سافرنا 19 ألف كم من أجل الترحيب بخافيير في عائلة ماسكيرانو، إستوديانتيس هو بيتك".

وأظهرت الصور اجتماع فيرون بماسكيرانو خلال حفل عشاء، فضلا عن الكشف القميص الذي سيرتديه اللاعب بداية العام المقبل.

وسيوقع ماسكيرانو صاحب الـ35 عاما على عقد يمتد لعام ونصف، لينضم إستوديانتيس إلى قائمة طويلة من الأندية التي دافع اللاعب المخضرم عن ألوانها.

وبدأ ماسكيرانو مسيرته الاحترافية مع ريفر بليت الأرجنتيني في 2003، وانتقل إلى كورينثيانز البرازيلي في 2005، ثم وست هام الإنجليزي (2006)، وليفربول الإنجليزي (2007) وبرشلونة الإسباني (2010) وأخيرا هيبي فورتشن (2018).

#ماسكيرانو #الأرجنتين

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