ريال مدريد يعرض نجميه على مانشستر يونايتد في صفقة بوجبا

وكالات / سما /

يعمل نادي ريال مدريد الإسباني بكل قوة على التعاقد مع نجم الوسط الفرنسي بول بوجبا في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة من مانشستر يونايتد الإنجليزي.

و اقترب بوجبا من الانفصال عن كتيبة الشياطين الحمر لكن النادي الإنجليزي لا يريد خروجه بسهولة عن الفريق ويسعى لاستغلال الأمر بأفضل طريقة ممكنة.

النادي الإنجليزي يدرك أن ريال مدريد مهتم بضم اللاعب الفرنسي بقوة ، لذلك يتمسك بالحصول على مبلغ 150 مليون يورو نظير التخلي عن توقيعه.

صحيفة دون بالون الإسبانية أفادت اليوم الاثنين بأن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد لا ينوي دفع المبلغ المطلوب نقداً ، للتعاقد مع بوجبا ، و إنما يملك خطة لتقليل المبلغ المدفوع لخزينة النادي الإنجليزي.

و أشارت الصحيفة إلى أن ريال مدريد يعرض خدمات الثنائي خاميس رودريجيز و ماريانو دياز على مانشستر يونايتد بجانب مبلغاً قليلاً من المال مقابل وصول بوجبا لمدريد.

و يخرج صانع الألعاب الكولومبي خاميس من حسابات ريال مدريد فضلاً عن ماريانو الذي لم يجد له مكاناً في تشكيلة اللوس بلانكوس الأساسية هذا الموسم.