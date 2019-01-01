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ميلان يوضح موقفه من التوقيع مع زلاتان إبراهيموفيتش

الإثنين 25 نوفمبر 2019 01:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
ميلان يوضح موقفه من التوقيع مع زلاتان إبراهيموفيتش


وكالات / سما /

كشف فردريك ماسارا المدير الفني لنادي آي سي ميلان الإيطالي عن موقفهم من التوقيع مع النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، وتحدث في الوقت ذاته عن مستقبل حارس المرمى الإيطالي جيانلويجي دوناروما.

وجاء تصريح فردريك ماسارا في سياق مباراة ميلان ونابولي الأخيرة التي انتهت بالتعادل 1-1 مساء أول أمس السبت على ملعب “سان سيرو”، ضمن الجولة الثالثة عشر من الدوري الإيطالي.

ويبحث ميلان عن مهاجم جديد في فترة الانتقالات الشتوية القادمة، بسبب اكتفاءه بتسجيب 12 هدفاً في أول ثلاثة عشر جولة من الكالتشيو، ويعتبر إبراهيموفيتش من المرشحين للانتقال إلى ملعب سان سيرو، بجانب أندية أخرى مثل توتنهام وبولونيا ونابولي.

وقال ماسارا في تصريح نقلته وسائل الإعلام الإيطالية “إببراهيموفيتش بطل عظيم وكتب صفحات مهمة في تاريخ ميلان، عندما يرتبط إسمه بإسم ميلان يصبح الاقتراح غير مقاوم، لكنه يبقى مجرد فكرة”.

وأضاف “عندما تبدأ فترة الانتقالات سنرى مع المدرب ما يجب القيام به، اللاعبون يعملون بجد ويحتاجون لتحسين مستويات التركيز مع نهاية المباريات، ذلك قد يعود إلى قلة خبرتهم وعلينا جميعاً النضج بسرعة حتى نعود”.

#آي سي ميلان #زلاتان إبراهيموفيتش

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