الهيئة الوطنية: فعاليات مسيرات العودة مستمرة وموعدنا الجمعة القادمة

غزة / سما /

أعلنت هيئة مسيرات العودة وكسر الحصار، اليوم الاثنين، عن استمرار فعاليات الجمعة القادمة التي تحمل اسم "ذكرى قرار تقسيم فلسطين باطل".

وقالت الهيئة في تصريح مقتضب ، أنّها عقدت اجتماعها الأسبوعي في مخيم العودة شرق غزة، حيث أكّدت على استمرارية مسيرات العودة بطابعها السلمي والشعبي.

ولفتت إلى أنّها ستبقي في حالة انعقاد دائم لإتمام ترتيبات الجمعة المقبلة.

وكانت هيئة مسيرات العودة وكسر الحصار أجّلت فعاليات الجمعة الماضية من المسيرات بهدف "إفساح المجال لجماهير شعبنا لمواصلة مؤازرة ذوي الشهداء والجرحى والمتضررين من العدوان الإسرائيلي".