الاحتلال يرحّل مدير مكتب "هيومن رايتس ووتش"

القدس المحتلة / سما /

اقدمت سلطات الاحتلال اليوم الإثنين، على ترحيل مدير مكتب هيومن رايتس ووتش في إسرائيل والأراضي الفلسطينية عمر شاكر، تنفيذا لقرار العليا الإسرائيلية بسبب اتهامات له بدعم حركة المقاطعة الدولية والمشاركة في نشاطات لها ضد إسرائيل.

وقالت "هيومن رايتس ووتش" في بيان لها اليوم الاثنين، انها لن تتوقف عن توثيق الانتهاكات رغم طرد الحكومة الإسرائيلية مدير مكتب إسرائيل وفلسطين، مضيفة ان الترحيل يعكس اعتداء السلطات المكثف على حقوق الإنسان.

واضافت في بيانها" سيغادر المدير عمر شاكر، الليلة بعد تأييد المحكمة العليا الاسرائيلية قرار الحكومة الاسرائيلية بالترحيل في 5 نوفمبر/تشرين الثاني، ومنحه مهلة حتى 25 نوفمبر/تشرين الثاني، وستستمر هيومن رايتس ووتش، تحت إشراف شاكر، في توثيق الانتهاكات الحقوقية".