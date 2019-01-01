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ما هي اهداف "اسرائيل" من نشر تفاصيل اغتيال مهندس "القسام "؟!

الإثنين 25 نوفمبر 2019 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
ما هي اهداف "اسرائيل" من نشر تفاصيل اغتيال مهندس "القسام "؟!


القدس المحتلة / سما /

قال موقع والا العبري، اليوم الاثنين، إن "المحلل العسكري الإسرائيلي ألون بن دافيد، نقل رسالة حادة بخصوص الاغتيالات، بواسطة قصة قديمة".

ونشرت القناة 13 العبرية، بالأمس حلقة من برنامج "قائمة التصفيات" والذي نقل خلاله ألون بن دافيد "رسالة واضحة"، بأن الاغتيالات والتصفيات قد تكون بدافع انتقام شخصي، لأي رئيس وزراء إسرائيلي، لأنه هو الوحيد المخول بإعطاء قرار التصفية. وفقا لـ"والا" العبري.

وحاول المحلل بن دافيد، خلال البرنامج أن يحصل على إجابة من الشخصيات التي استضافها بالحلقة، بعد استعراض حادثة اغتيال المهندس يحيى عياش، والحديث عن اغتيال أبو العطا: حول "هل الاغتيالات هي طريقة ناجعة لمحاربة "الإرهاب"، أم رغبة في إغلاق الحسابات مع شخصيات قاتلة؟".

"لكن صور الباصات المتفجرة والمحترقة، التي ظهرت بالحلقة، في الفترة ما بعد اغتيال عياش، قدمت إجابة واضحة. والإجابة ستوف تؤدي إلى إحباط وخيبة أمل، لكل من يؤمن بنظرية الاغتيالات". بحسب "والا".

#يحيى عياش #اسرائيل #اغتيال #القسام

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