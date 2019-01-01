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قوات الاحتلال تعتقل 23 مواطنا على الأقل من الضفة بينهم أطفال

الإثنين 25 نوفمبر 2019 12:30 م / بتوقيت القدس +2GMT


الضفة المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، واليوم الاثنين، 23 مواطنا على الأقل من الضفة، بينهم أطفال، رافق ذلك اعتداءات على المواطنين ومداهمة لعدة منازل، وقد تركزت الاعتقالات في بلدة العيسوية في القدس.

وقال نادي الأسير، في بيان، إن قوات الاحتلال اعتقلت 10 مواطنين على الأقل من بلدة العيسوية في القدس، بينهم طفل، وهم: الفتى مجد محمود، وسلامة عبيد، ومحمد هيثم محمود، ومحمود عبد محمود، وصائب درباس، وأكرم جمال عطية، وأكرم عبيد، وعماد أبو ريالة، وصالح رجب، ومحمد المصري.

فيما جرى اعتقال لثلاثة مواطنين من الخليل، وهم: محمد كامل أبو مارية (17 عاما)، وعبد الرحمن تيسير أبو صبح، ولؤي فواز طلب عابد.

ومن طولكرم، اعتقل الاحتلال المواطنين أسيد هشام ذوابة (20 عاما) من بلدة عنبتا، ومحمد عصام عامر (31 عامًا) من بلدة عتيل، ومن بيت لحم اعتقل ثلاثة آخرين بينهم طفل، وهم: نور محمود أبو طربوش (14 عامًا)، وعمر صبحي ابو شعيرة (18 عامًا)، وكلاهما من مخيم العزة، إضافة إلى فيصل خلف سليمان الرشايدة (28 عامًا).

كما اُعتقل المواطنان أصيل وليد البرغوثي (28 عامًا)، وأويس العبد (25 عامًا) وكلاهما من بلدة كوبر شمال رام الله.

يُضاف إلى المعتقلين الطفل يوسف عبد الله الخطيب (13 عامًا) من مخيم عقبة جبر في أريحا، وإسماعيل عبد العزيز بني عودة (23 عامًا)، وأحمد صبح، وكلاهما من بلدة طمون.

#الاحتلال

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