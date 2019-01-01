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التربية: تعليق دوام جزئي غدا في كافة المدارس بسبب مسيرات الغضب

الإثنين 25 نوفمبر 2019 11:12 ص / بتوقيت القدس +2GMT
التربية: تعليق دوام جزئي غدا في كافة المدارس بسبب مسيرات الغضب


رام الله / سما /

أعلنت وزارة التربية والتعليم تعليق دوام جزئي في كافة مدارس محافظات الوطن، يوم غدٍ الثلاثاء، التزاما وانسجاما مع قرار فصائل منظمة التحرير الرافض للقرار الأميركي الإسرائيلي حول المستوطنات، وإغلاق مديرية تربية القدس، والمحاولات المتواصلة لضرب التعليم في المدينة المقدسة وأسرلته،

وأكدت الوزارة في بيان، صدر عنها اليوم الاثنين، ضرورة المشاركة في الفعاليات، إذ سيتم تعليق دوام المدارس من الساعة الحادية عشرة والنصف والعودة الى الدوام الساعة الواحدة والنصف، على أن تتم المشاركة الفاعلة بالمسيرات الحاشدة والفعاليات التي ستنظم رفضاً لهذه القرارات الظالمة.

#التربية والتعليم

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