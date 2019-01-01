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الاحتلال يهدم مقهى في بتير غرب بيت لحم

الإثنين 25 نوفمبر 2019 11:09 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يهدم مقهى في بتير غرب بيت لحم


بيت لحم/ سما /

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، مقهى في بتير غرب بيت لحم.

وأفاد رئيس بلدية بتير تيسير قطوش ، بأن قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية هدمت مقهى يعود للمواطن وسام عوينه، بزعم أنها منطقة أثرية وضمن المناطق المصنفة "ج".

وأشار إلى أن المقهى هو عبارة عن بضعه أخشاب وأحجار طبيعية لا تؤثر على الطبيعة، بل تعطي جمالا للمكان، مؤكداً أن الاحتلال هدفه من ذلك استهداف الوجود الفلسطيني لضم أراضي بتير وتحقيق مخططه الاستيطاني الذي يسمى بالقدس الكبرى.

ويتخوف قطوش من سياسات الاحتلال المستمرة المتمثلة بالهدم والاستيلاء على الأراضي، الرامية لعزل الريف الغربي وخاصة بتير عن محافظة بيت لحم.

#الاحتلال

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