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الاحتلال يعتقل 3 مواطنين من الخليل بينهم أسير محرر

الإثنين 25 نوفمبر 2019 09:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT


الخليل / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الإثنين، ثلاثة مواطنين من محافظة الخليل، بينهم أسير محرر.

وأفادت مصادر أمنية ، بأن قوات الاحتلال اعتقلت كلا من: لؤي فواز طلب عابد من بلدة صوريف شمال غرب الخليل، وعبد الرحمن تيسير أبو صبيح من مدينة الخليل، والأسير المحرر الفتى قيس محمد كامل أبو مارية (17 عاما)، عقب دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.

وفي السياق ، داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل، وبلدات اذنا، ويطا، ودير سامت، ونصبت حواجز عسكرية على مداخل بلدتي سعير وحلحول، وعلى مدخلي مدينة الخليل الشمالي جورة بحلص والجنوبي الفحص، وعملت على إيقاف المركبات وتفتيشها والتدقيق في بطاقات المواطنين، ما تسبب في إعاقة تنقلهم.

#الاحتلال

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