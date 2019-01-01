توقعات بوصول وفد لجنة الانتخابات إلى غزة اليوم

غزة / سما /

من المقرر أن يصل اليوم الاثنين، وفد لجنة الانتخابات المركزية إلى قطاع غزة عبر حاجز بيت حانون "إيرز"، قادمًا من رام الله.

وفي حال وصل الوفد برئاسة الدكتور حنا ناصر، سيلتقي بقيادة حركة حماس والفصائل لإطلاعهم على صورة التطورات واللقاءات التي جرت في رام الله مع القيادة الفلسطينية بشأن إمكانية إجراء الانتخابات.

ومن المتوقع أن يتسلم وفد اللجنة من قيادة حركة حماس كتاب خطي يؤكد موافقتها على إصدار مرسوم رئاسي، يليه فيما بعد عقد اجتماع للفصائل الفلسطينية لبحث آليات إجرائها.

وكان الوفد أجرى لقاءات في غزة ورام الله، لمحاولة إيجاد توافق بين كافة الجهات من أجل إنجاز ملف الانتخابات في أقرب فرصة ممكنة، مع الضغط عبر جهات دولية على الاحتلال لإجرائها بشكل متزامن في غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة.