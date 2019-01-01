وصول نائب السفير القطري إلى قطاع غزة

غزة / سما /

وصل خالد الحردان نائب رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار قطاع غزة، قبيل منتصف الليلة، إلى القطاع عبر حاجز بيت حانون "إيرز" قادمًا من الجانب الإسرائيلي، على رأس وفد قطري مكون من 3 شخصيات.

ومن المقرر أن يعلن اليوم الاثنين عن نية اللجنة القطرية صرف الدفعة المالية الشهرية للعوائل الفقيرة التي تقدمها قطر ضمن المنحة الخاصة بقطاع غزة، والتي تم التوافق على صرفها ضمن توافق بين الفصائل الفلسطينية وقطر من جهة والجانب الإسرائيلي من جهة أخرى ضمن التفاهمات الخاصة بكسر الحصار عن غزة.

وبحسب مصادر متطابقة، فإن هذه الدفعة المالية ستكون قبل الأخيرة من الموعد المحدد لصرفها ضمن التوافق الذي جرى حينها منذ نحو عام. وسط توقعات بإمكانية تمديدها في حال نجحت الاتصالات الجارية مع قطر من أجل ذلك.

وكان من المفترض أن يصل السفير القطري محمد العمادي إلى القطاع للإشراف على عملية صرف الدفعة، إلا أنه لم يتم ذلك لأسباب لم توضح.

وبحث العمادي مؤخرًا في الدوحة مع وليد سعد صايل المدير التنفيذي لشركة C.C.C العالمية، مالك مشروع محطة توليد الكهرباء بغزة، آليات تنفيذ مشروع خط الغاز لمحطة توليد الكهرباء بغزة، وكيفية بدء تحويل عمل المحطة بالغاز بدلاً من الوقود.