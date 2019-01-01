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فيسبوك يطور خاصية جديدة لحماية خصوصية المستخدمين

الإثنين 25 نوفمبر 2019 08:00 ص / بتوقيت القدس +2GMT
فيسبوك يطور خاصية جديدة لحماية خصوصية المستخدمين


وكالات/وكالات/

أكد موقع "تيك كرانش" المتخصص بالأخبار التقنية، أن "فيسبوك" تعمل على تطوير خاصية جديدة تشبه تلك المعروفة بـClose Friends، والمتاحة في تطبيق "إنستغرام".

وذكر الموقع، أن قيام "فيسبوك" بالعمل على تطوير هذه الميزة يرجع إلى تخوّف مستخدمي التطبيق من المنشورات التي يقومون بمشاركتها مع الأصدقاء، والذين يكونون أقارب أو زملاء في العمل، أو حتى مجرد أشخاص صنّفهم المستخدم كأصدقاء.

لذا بات من المهم بالنسبة لمستخدمي "فيسبوك" توفر ميزة تصنيف الأصدقاء كــ"مقربين"، بحيث تتم مشاركة المنشورات "الخاصة" معهم فقط دون غيرهم من الأصدقاء الآخرين.

وكانت شركة "فيسبوك" قد ذكرت أن ما يقارب الـ95 في المئة من مستخدمي التطبيق لم يخصصوا قوائم ضمن شبكة معارفهم، لذا فقد عملت على أسلوب "التجميع التلقائي" الذي يجمع الأصدقاء بناء على علاقات المستخدمين مع بعضهم، وتشكيل قوائم فرعية مثل "أصدقاء المدرسة" و"زملاء في العمل"، إلا أن ذلك لم يفلح في إقناع المستخدمين بزيادة المشاركة.

وستحمل الخاصية الجديدة من "فيسبوك" اسم "المفضلون" أو Favorities، بحسب "تيك كرانش"، حيث سيستطيع المستخدمون تصنيف أصدقائهم، وتحديد أولئك الذين يريدون مشاركة بيانات أو صور معينة معهم فقط، سواء كان ذلك من خلال المنشورات أو عبر "الماسنجر".

جدير بالذكر أن "فيسبوك" لا تزال تختبر الميزة والتي هي في مراحلها الأولى، ولم تقم بعد بتجربتها مع موظفي الشركة أو غيرهم من المستخدمين.

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