  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزير اسرائيلي سابق : علاقتنا بدول الخليج تفوق كل تصور

الإثنين 25 نوفمبر 2019 07:53 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزير اسرائيلي سابق : علاقتنا بدول الخليج تفوق كل تصور


القدس المحتلة/سما/

زعم الوزير الإسرائيلي السابق أيوب قرا ان جميع الإسرائيليين سيستطيعون خلال العام القادم إقامة مصالح سياسية واقتصادية وزيارات مع وإلى دول الخليج.
وأضاف قرا في مقابلة له على قناة "i24NEWS" أن زيارته الأخيرة للإمارات العربية المتحدة كانت تاريخية وعظيمة، مؤكدا أن العلاقات العلنية "ستخرج بعد طرح خطة السلام الأمريكية".
وأردف الوزير قائلا إنه بدأ علاقات مع قادة ومسؤولين في البحرين، مشيرا إلى أن الظروف التي أحاطت بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب ورئيس الحكومة المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو "أجلت مسألة التطبيع العلني".
وحول فكرة مد أنبوب الغاز من إسرائيل الى سعودية أكد قرا بأن المملكة قادرة على تطبيق هذه الأفكار على أرض الواقع وأن الطرح لها جاء من قبل دولة خليجية.
هذا ولم يجب الوزير قرا على سؤال وجهه له المذيع بخصوص لقائه مع نتنياهو بولي العهد السعودي، الأمير محمد سلمان قائلا إنه لا يمكن الإجابة على سؤال كهذا لحساسية الموضوع.
وأضاف أيوب بأنه يعمل مع شركة عربية خليجية لترتيب زيارات مستقبلية لإسرائيل من السعودية والإمارات وبعد فترة سيتمكن المسلمون حاملي الجوازات الإسرائيلية من الدخول إلى مكة للحج بجوازات سفرهم.
وختم الوزير الليكودي السابق بقوله إن أميرا إماراتيا زار إسرائيل وعالج زوجته في أحد المشافي بالبلاد، مؤكدا على أنه زار قطر في وقت سابق والتقى كبار قادتها ومسؤوليها.
 

الأكثر قراءة اليوم

وزارة التنمية تكشف عن موعد صرف شيكات "الشؤون"

شاهد: للمرة الاولى.. قناة عبرية تكشف المكالمة الأخيرة للمهندس يحــيى عيـاش قبل استشهاده

"اسرائيل هيوم": المال القطري يعود إلى غزة بعد تنحية الخلاف بين حماس والدوحة جانبا

وفاة فتى بعد أن حاول الانتحار شنقًا في غزة

لهذا السبب خرج ضباط فرقة غزة نزهة ترفيهية

الفصائل الفلسطينية تعلن الثلاثاء يوم غضب ضد القرارات الاميركية بشرعنة الاستيطان

خطة اطارية شاملة لغزة ..اسرائيل: التصعيد الاخير اجل صفقة تبادل الاسرى

الأخبار الرئيسية

هارتس تكشف عن خلاف بين الجيش الإسرائيلي والشاباك حول تسهيلات بغزة

"انتخابات على رئاسة الليكود".. نتنياهو يخضع للضغوط و"العليا" ترد التماسًا يجبره على الاستقالة

تسهيلات

الاقتصاد بغزة تنفى صحة تصريحات الاحتلال بشأن التسهيلات الممنوحة لقطاع غزة

حماس

تقرير: حماس توضح حقيقة وجود اتفاق مسبق مع إسرائيل بشأن صفقة تبادل الأسرى

عياش

شاهد: للمرة الاولى.. قناة عبرية تكشف المكالمة الأخيرة للمهندس يحــيى عيـاش قبل استشهاده