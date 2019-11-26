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طقس فلسطين : ارتفاع على الحرارة

الإثنين 25 نوفمبر 2019 07:40 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طقس فلسطين : ارتفاع على الحرارة


رام الله /سما/

توقعت دائرة الارصاد الجوية ان يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة، والرياح شرقية الى جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة يكون الجو غائماً جزئياً وبارداَ خاصة في المرتفعات الجبلية ،والرياح جنوبية شرقية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الثلاثاء 2019/11/26: يكون الجو غائما جزئيا الى صاف ، ويطرأ ارتفاع ملموس على درجات الحرارة، والرياح جنوبية شرقية الى جنوبية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

الاربعاء 2019/11/27: يكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً الى بارد ، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية ، والرياح جنوبية غربية الى غربية خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط احيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج .

الخميس 2019/11/28: يكون الجو غائما جزئيا وبارداً نسبياً الى بارد ، ويطرأ انخفاض طفيف اخر على درجات الحرارة وتكون فرصة ضعيفة لسقوط امطار خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية ، والرياح شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة والبحر خفيف ارتفاع الموج .

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