لهذا السبب خرج ضباط فرقة غزة نزهة ترفيهية

القدس المحتلة / سما /

قررت قيادة اللواء الجنوبي في فرقة غزة منح ضباط الأركان رحلة تجوالية لدراسة المنطقة، وذلك بهدف رفع معنوياتهم وحافزيتهم القتالية بعد الضغوط الكبيرة التي عاشوها خلال جولة التصعيد الأخيرة مع القطاع.



ووفقا لموقع الجيش، أوضح نائب قائد اللواء الجنوبي في فرقة غزة المقدم "غيدي أليستم"، أن الخدمة العسكرية في فرقة غزة تشكل تحديا كبيرا أمام الضباط في ظل الضغوط الكبيرة التي تقع عليهم، نظرا للتحديات الأمنية الكبيرة من قطاع غزة.

وقد تجول الضباط في مناطق صلاحيات اللواء الجنوبي في الفرقة، بما في ذلك زيارة معبر إيرز، حيث قامت إدارة المعبر بمنح الضباط لمحة عن حياة الفلسطينيين اليومية، كما تحدث لهم نائب قائد اللواء عن معركة بيت حانون التي وقعت خلال حرب 2014.