فتح سترشح شخصية جديدة بدلًا من أبو مازن لهذه الاعتبارات

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كشف الطيب عبد الرحيم أمين عام الرئاسة الفلسطينية أن هناك رؤية داخل حركة فتح لترشيح شخصية جديدة في اي انتخابات قادمة بدلًا من الرئيس محمود عباس

وأوضح عبد الرحيم، أنه من الخطأ ترشيح أبو مازن مجدداً لاعتبارات عمرية وصحية وسياسية وتنظيمية.

يشار إلى معظم الفصائل الفلسطينية بما فيها حركة حماس وافقت قالت لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، إن معظم الفصائل، بما فيها حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، وافقت على عدم ضرورة تزامن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، بحيث تبدأ بالتشريعية يليها الرئاسية بفارق لا يزيد عن 3 أشهر. وفق لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية.