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ليبرمان يدعو مجدداً لفرض عقوبة الاعدام على منفذي العمليات الفدائية

الأحد 24 نوفمبر 2019 07:38 م / بتوقيت القدس +2GMT
ليبرمان يدعو مجدداً لفرض عقوبة الاعدام على منفذي العمليات الفدائية


القدس المحتلة / سما /

طالب رئيس حزب "اسرائيل بيتنا" الاسرائيلي، أفيغدور ليبرمان اليوم الأحد بإعدام الفلسطينيين الذين ينفذون عمليات فدائية.

و وفقاً لوسائل الاعلام العبرية، فقد دعا ليبرمان سلن قانون الاعدام بحق الفلسطينيين منفذي لعمليات.

يأتي حديث ليبرمان رداً على اصدار حكم بالسجن المؤبد على أسير يتهمه الاحتلال بقتل حاخام يهودي في فبراير/ شباط الماضي قرب مستوطنة "آرائيل" بالضفة الغربية.

و قال ليبرمان: "أن هذا الأسير سيحصل على رواتب شهرية من السلطة الفلسطينية مدى الحياة، و سيحظة بصالة رياضية و تلفزيون و صحف حتى تأتي صفقة لتبادل الاسرى أخرى".

و أصدرت محكمة الاحتلال "الاسرائيلي"، اليوم الاحد، قرارًا بالسجن الفعلي ضد اسير فلسطيني من سكان مدينة قلقيلية في الضفة المحتلة.

وأفاد مكتب إعلام الاسرى، بأن محكمة الاحتلال حكمت على الاسير عبد الحكيم العاصي بالسجن المؤبد.

واوضح مكتب اعلام الاسرى، بأن الاحتلال اصدرّ حكمه بزعم تنفيذ الاسير عملية طعن عام 2018، اسفرت عن مقتل مستوطن.

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