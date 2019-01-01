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"الليكود" يعارض إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل لنتنياهو

الأحد 24 نوفمبر 2019 07:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الليكود" يعارض إجراء انتخابات لاختيار رئيس بديل لنتنياهو


القدس المحتلة / سما /

عارض رئيس وزراء الاحتلال، ورئيس حزب الليكود "بنيامين نتنياهو" دعوة عضو الحزب "جدعون ساعر" لإجراء انتخابات لاختيار رئيس جديد للحزب في غضون أسبوعين.
 
وذكرت "القناة الثانية" العبرية اليوم الأحد، أن المستشار القانوني لحزب اليكود قضى اليوم الأحد أنه لا يوجد سبب للامتثال للانتخابات التمهيدية في الحزب قبل أن يصبح من الواضح ما إذا كانت هناك انتخابات أخرى.
 
وقال "لا يوجد أي أساس واقعي وقانوني لطلب إجراء انتخابات لمنصب رئيس حزب الليكود وبالتالي يسقط الالتماس المقدم".
 
وادعى محامي الحزب أن مقدمي الالتماس "يعملون ضد دستور الليكود".

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