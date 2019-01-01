السفير دياب اللوح يستقبل المشرف العام على الإعلام الرسمي

القاهرة /سما/

استقبل سفير دولة فلسطين لدى القاهرة ومندوبها لدى الجامعة العربية دياب اللوح، اليوم الأحد، في مقر السفارة بالقاهرة ،المشرف العام على الإعلام الرسمي الوزير أحمد عساف.

وثمن السفير اللوح، خلال اللقاء، دور الإعلام الفلسطيني في تسليط الضوء على الانتهاكات التي تمارس من الاحتلال الاسرائيلي بحق الصحفيين والإعلاميين، ومحاولات تكميم الأفواه وتقييد حرية العمل الصحفي وملاحقة حراس الحقيقة، لا سيما تعمد استخدام القوة المباشرة والمفرطة لقمع الصحفيين والصحفيات. كما ثمن الحملة الالكترونية التي دشنها عدد من الصحفيين الفلسطينين تضامنا مع زميلهم معاذ عمارنة بهاشتاج «عين_معاذ»، والتي حصدت تضامنا دوليا وعربيا كبيرا .

وأشاد السفير بدور الإعلام الرسمي في تسليط الضوء على نضال الشعب الفلسطيني وصموده الأسطوري على أرضه، وكذلك تغطية النجاحات الفلسطينية في شتى المجالات، وأدان السفير اغلاق الاحتلال الإسرائيلى مؤخرا مكتب تلفزيون فلسطين في مدينة القدس المحتلة، في محاولة منها لإسكات صوت الإعلام الفلسطيني الذي يفضح الانتهاكات الاسرائيلية بحق أبناء شعبنا، مؤكدا أن كافة هذه الانتهاكات الاسرائيلية التي تستهدف الإعلام الفلسطيني والعاملين فيه لن تفلح في إخماد صوت الحقيقة أو ردع الاعلاميين عن استمرارهم في توصيل رسالتهم لدحض الدعاية الاسرائيلية المنافية للحقيقة.

وثمن الوزير عساف والسفير دياب اللوح التعاون الإعلامي الدائم بين مصر وفلسطين والذي يعكس العلاقة التاريخية بين البلدين، مؤكدين أن هذا التعاون بين الهيئات الإعلامية الفلسطينية ونظيرتها المصرية هو تجسيد لعمق العلاقة الحالية والمميزة بين القيادتين .