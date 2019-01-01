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مؤتمر دولي يتبنى قرارا على حق فلسطين بالحصول على ترددات الجيلين الرابع والخامس

الأحد 24 نوفمبر 2019 06:46 م / بتوقيت القدس +2GMT
مؤتمر دولي يتبنى قرارا على حق فلسطين بالحصول على ترددات الجيلين الرابع والخامس


شرم الشيخ /سما/

تبنى مؤتمر الاتصالات الراديوية العالمي الذي أنهى أعماله في شرم الشيخ، القرار رقم 12 الخاص بدولة فلسطين بالإجماع، والذي ينص على حق دولة فلسطين في استغلال مواردها من الترددات ويفرض على الجانب الإسرائيلي الوفاء بالتزاماته تجاه توفير حقوق الشعب الفلسطيني من ترددات الجيلين الرابع والخامس ونشر هذه الخدمات في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأكد القرار إلزام الجانب الإسرائيلي بالسماح بإدخال الأجهزة اللازمة لبناء شبكات الاتصالات الحديثة وتشغيلها في فلسطين، وتم تقديم مشروع القرار للمؤتمر كوثيقة عربية مشتركة، وتم التوافق على تمرير القرار بعد تعاون كبير من البلد المستضيف جمهورية مصر العربية، خاصة رئيس المؤتمر عمرو بدوي، ونائبه سيد عزوز، والمجموعة العربية ممثلةً بالمهندس طارق العوضي من دولة الإمارات العربية.

وكان للامين العام للاتحاد الدولي للاتصالات هولين زهاو دور كبير في الحصول على هذا التوافق لمصلحة الشعب الفلسطيني، بعد أن عبر عن التزامه الشخصي والتزام الأمانة العامة الكامل بتنفيذ هذا القرار ومتابعة ذلك حتى يتم نشر خدمات الجيلين الرابع والخامس في فلسطين.

وحصلت فلسطين على هذا القرار بعد مشاركة فاعلة وعمل مكثف من قبل الوفد بقيادة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اسحق سدر، وعضوية مدير عام الترددات والارسال سمير عبد القادر، ومدير العلاقات الدولية، سامر علي، ومدير دائرة تخطيط الترددات حافظ الشنتير، ومن مشروع دعم المفاوضات، المستشار أشرف الخطيب، إضافة إلى فريق من داخل الوزارة، على راسهم وكيل الوزارة جميل زغارنة، ونائب مدير عام الترددات المهندس أسامة عابد.

يذكر أن مؤتمر الاتصالات الراديوية العالمي يعقد كل اربع سنوات وتشارك في أعماله كل دول العالم والكثير من الشركات، نظراً لأهميته في توزيع الخدمات على نطاقات الترددات، وكان من أهم محاور هذا المؤتمر الاتفاق على النطاقات الترددية اللازمة لتشغيل خدمات الجيل الخامس.

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