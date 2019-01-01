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الأتيرة تطلع السفير البرازيلي على مجمل الأوضاع في محافظة نابلس

الأحد 24 نوفمبر 2019 06:27 م / بتوقيت القدس +2GMT
الأتيرة تطلع السفير البرازيلي على مجمل الأوضاع في محافظة نابلس


نابلس / سما /

 استقبلت نائب محافظ نابلس، عنان الاتيرة، اليوم الأحد، السفير البرازيلي في دولة فلسطين (فرانسيسكو ماورو بريسيل دي هولاندا) والوفد المرافق، وذلك بحضور مدير وطاقم العلاقات العامة في المحافظة.

وأطلعت الاتيرة السفير "هولاندا" على مجمل الاوضاع في المحافظة وتداعيات القرار الامريكي بشرعنة الاستيطان في الاراضي الفلسطينية، وتواصل اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين واراضيهم وممتلكاتهم وبشكل خاص في منطقة جنوب المحافظة.

وتطرقت الى الثقافة العامة التي تمتاز بها مدينة نابلس وتاريخها العريق القديم، اضافة الى الجانب الاقتصادي فيها باعتبارها العاصمة الاقتصادية لفلسطين، وواقعها الديني حيث تجتمع فيها ثلاثة اديان في اجواء نموذجية من العيش المشترك.

وأكدت الأتيرة أن الاحتلال الاسرائيلي يواصل حصاره وهجماته وتصعيده واحتلاله للأرض والشجر، والحجر، ما أضعف امكانية التطور والتقدم، ولكن رغم ذلك كله انتصرت نابلس وغيرها من محافظات الوطن وصمدت لتصل رسالتها للعالم ولشعوبه.

بدوره، أعرب "هولاندا" عن سعادته بهذه الزيارة، كما وعد بزيارة قريبة للمركز الذي سيتم تأهيله لذوي الاحتياجات العقلية في مدينة نابلس، وسيكون هناك العديد من آفاق التعاون.

وقدم السفير البرازيلي في ختام اللقاء كتاباً ثقافياً يحكي عن الرياضة البرازيلية وحصولها على المراتب الأولى في كأس العالم وكذلك كتاباً آخر عن الثقافة البرازيلية.

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