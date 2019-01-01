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نتنياهو: لن أكرر خطأ أولمرت بالاستقالة من منصبي

الأحد 24 نوفمبر 2019 05:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: لن أكرر خطأ أولمرت بالاستقالة من منصبي


القدس المحتلة / سما /

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي المؤقت بنيامين نتنياهو ، أنه لن يكرر خطأ رئيس الوزراء السابق ايهود أولمرت عندما قرر الاستقالة من منصبه.

وقال مسؤولون في حزب الليكود الذي يرأسه نتنياهو لصحيفة "معاريف"، إن نتنياهو لا ينوي الاستقالة، وقال في محادثات مغلقة "إن أولمرت ارتكب خطأ عندما قرر الاستقالة، وأنا لن أكرر خطأه، ولن أستقيل".

وكان المستشار القضائي للحكومة الإسرائيلية،  أعلن يوم الخميس الماضي، قراره تقديم لائحة اتهام رسمية ضد نتنياهو، ومحاكمته بثلاث تهم فساد في ثلاث قضايا، حيث تعتبر هذه سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ إسرائيل بأن توجه لائحة اتهام ضد رئيس وزراء وهو في منصبه.

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