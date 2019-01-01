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المستشار أبو شرار يبحث مع نقيب الصحفيين التعاون المشترك

الأحد 24 نوفمبر 2019 04:40 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

 بحث رئيس المحكمة العليا رئيس مجلس القضاء الأعلى الانتقالي المستشار عيسى أبو شرار، اليوم الأحد، في رام الله، مع نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر والوفد المرافق له، جملة من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد المستشار أبو شرار على دور الاعلام في تعزيز ثقة المواطن بالقضاء من خلال المشاركة الفاعلة في تغطية اخبار المحاكم ونقلها للجمهور.

وأتفق الطرفات خلال اللقاء على أهمية تطوير التشريعات الناظمة للحريات العامة، ولفت المستشار أبو شرار إلى صعوبة تخصص قضاة للنظر في قضايا محددة نظراً للنقص الحاد في عدد السادة القضاة مقارنةً مع أعداد القضايا المنظورة والواردة.

ومن جانبة، أكد نقيب الصحفيين على أهمية التعاون المشترك مع مجلس القضاء الأعلى الانتقالي في تحقيق ممارسة المبدأ الدستوري بعلانية جلسات المحاكم ودور ذلك في تحقيق الرقابة الشعبية على القضاء من خلال الاعلام.

وفي نهاية اللقاء، جرى الاتفاق على أهمية اطلاق برنامج تدريبي واسع للصحفيين واعداد جيل متخصص بتغطية اخبار المحاكم.

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