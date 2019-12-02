  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الاحتلال يحدد الثاني من الشهر المقبل موعدا للنظر بالتماس هيئة الأسرى للإفراج عن الاسير أبو دياك

الأحد 24 نوفمبر 2019 04:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يحدد الثاني من الشهر المقبل موعدا للنظر بالتماس هيئة الأسرى للإفراج عن الاسير أبو دياك


رام الله / سما /

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن سلطات الاحتلال الاسرائيلي حددت تاريخ 2/12/2019 موعدا للنظر في الإلتماس المقدم من الهيئة للمطالبة بالإفراج المبكر عن الأسير المريض سامي أبو دياك.

ولفتت الهيئة في بيان لها، اليوم الأحد، إلى أن الاحتلال قد حدد سابقا تاريخ 6/1/2020 موعدا للنظر في الإلتماس، الا أنه وبعد بذل جهود قانونية من قبل الهيئة تم تقديم الموعد لتاريخ الثاني من كانون أول المقبل.

وأوضحت أن تقديم الإلتماس يأتي في ظل تدهور الحالة الصحية للأسير أبو دياك بشكل خطير وحرج، بعد أن تعرض لإهمال طبي متعمد وممنهج من قبل إدارة السجون أوصلته لحافة الموت.

يذكر أن، الأسير سامي أبو دياك المعتقل منذ تاريخ 17 تمورز/ يوليو 2002، والذي يبلغ من العمر 37 عاماً ومحكوم عليه بالسجن المؤبد لثلاث مرات وثلاثين عاماً، أمضى منها 17عاماً، تم تشخيص إصابته بورم سرطاني في الأمعاء في شهر أيلول/ سبتمبر 2015، ومنذ قرابة خمس سنوات، بدأت حالته بالتدهور نتيجة الأخطاء الطبية والموثقة من مستشفى (سوروكا) الإسرائيلي، حيث خضع لعمليات جراحية، أدت إلى حدوث فشل كلوي ورئوي حاد ما زاد من سوء وضعه.

الأكثر قراءة اليوم

تقرير يكشف عن سماسرة تصاريح العمال الفلسطينيين والمخاطرة بحياتهم للعمل في إسرائيل

وزارة التنمية تكشف عن موعد صرف شيكات "الشؤون"

شاهد ..الفرقة الشبابيّة "صول باند" من غزّة... صوت فلسطين الشجيّ إلى العالم

مخاوف أمنية إسرائيلية كبيرة.. واشنطن تحذر: ايران تخطط لهجوم كبير في الشرق الاوسط

الاحتلال يزعم اسقاط طائرة مسيرة اخترقت الأجواء من قطاع غزة والسيطرة عليها

"لا لاستقبال القتلة".. اشتباكات بالأيدي بين مؤيدين لفلسطين وجنود الاحتلال في كندا

غزة : العاملون في جامعة الأقصى يعلنون تعليق الدوام كلياً غدا الأحد

الأخبار الرئيسية

عياش

شاهد: للمرة الاولى.. قناة عبرية تكشف المكالمة الأخيرة للمهندس يحــيى عيـاش قبل استشهاده

العالول: وضعنا "خطة" للتصدي للمحتلين ولابد من الضرب بعرض الحائط بالاتفاقات مع إسرائيل

حوامات

نتنياهو: الحوامات قوة تتعاظم وتشكل تهديد جدي لأمننا

الفصائل الفلسطينية تعلن الثلاثاء يوم غضب ضد القرارات الاميركية بشرعنة الاستيطان

"اسرائيل هيوم": المال القطري يعود إلى غزة بعد تنحية الخلاف بين حماس والدوحة جانبا