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محكمة الاحتلال ترفض التماس الأسير الهندي المضرب عن الطعام منذ (62) يومًا

الأحد 24 نوفمبر 2019 04:30 م / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة الاحتلال ترفض التماس الأسير الهندي المضرب عن الطعام منذ (62) يومًا


رام الله / سما /

رفضت المحكمة العليا للاحتلال، اليوم الأحد، الالتماس المقدم باسم الأسير مصعب الهندي المضرب عن الطعام منذ (62) يومًا رفضًا لاعتقاله الإداري.

وقال نادي الأسير: إن الأسير الهندي (29 عاماً)، اُعتقل في تاريخ الرابع من أيلول/ سبتمبر 2019، وهو أسير سابق اُعتقل عدة مرات، ووصلت مجموع اعتقالاته الإدارية على مدار سنوات اعتقاله (24) أمرا.

وخاض الأسير الهندي في العام الماضي إضرابا عن الطعام استمر لـ (35) يوماً، وعليه أُفرج عنه عام 2018، إلى أن أعادت سلطات الاحتلال اعتقاله مجدداً هذا العام.

وإلى جانب الأسير الهندي، يواصل الأسير أحمد زهران (42 عامًا) من بلدة دير أبو مشعل إضرابه عن الطعام منذ (64) يوماً، وكلاهما يقبعان في معتقل "الرملة – نيتسان".

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