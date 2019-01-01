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استراليا تكشف عن معلومات تثبت تورط الصين بالتجسس ضدها

الأحد 24 نوفمبر 2019 04:22 م / بتوقيت القدس +2GMT
استراليا تكشف عن معلومات تثبت تورط الصين بالتجسس ضدها


بكين /سما/

اتهم البرلمان الاسترالي اليوم الاحد الصين بالتجسس على البلاد وذلك بعد الكشف عن معلومات جديدة بشأن عمليات التجسس في البلاد.

وكان الجاسوس الصيني "وانغ ليكيانغ" قد هرب إلى استراليا، بعد ان كُشف أمره من قبل السلطات الصينية، وقالت الصحافة الاسترالية، "إن الجاسوس كشفَ للاستخبارات الاسترالية عن هويات مسؤولين في الاستخبارات العسكرية الصينية في هونغ كونغ".

ونشر البرلمان الاسترالي، معلومات تفيد بأن الجاسوس شارك في عمليات اختراق، وتدخل مع رجال الاستخبارات العسكرية الصينية، في بكين وتايوان واستراليا.

ودعا رئيس لجنة الاستخبارات والأمن في البرلمان أندرو هاستي، بلاده منح "وانغ" وزوجته وابنه، حق اللجوء السياسي في سيدني.

وفي المقابل، اتهمت الشرطة الصينية، امس السبت، وانغ ليكيانغ بالنصب والاحتيال على رجال اعمال واكدت انه فار من العدالة القانونية.

يُشار إلى ان سيدني، قد اتهمت بكين في وقت سابق بعمليات تجسس وتدخل في شؤونها الداخلية، من خلال السيطرة على الاوساط السياسية في استراليا.

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