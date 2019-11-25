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"الشباب والرياضة" بغزة تفتح باب التسجيل لقرض الزواج غداً الاثنين

الأحد 24 نوفمبر 2019 03:44 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الشباب والرياضة" بغزة تفتح باب التسجيل لقرض الزواج غداً الاثنين


غزة / سما/

أعلنت وزارة الشباب والرياضة -صندوق دعم الشباب-في قطاع غزة، عن فتح باب التسجيل لقرض الزواج، اعتباراً من غد الاثنين، وسيكون التسجيل متاحاً للفئة العمرية (28-35) عاماً فقط.

وأوضح مدير عام صندوق دعم الشباب عصام الهبيل أن مجلس إدارة الصندوق عقد عدة اجتماعات بحضور وتوجيهات رئيس مجلس إدارة الصندوق أحمد محيسن ، وقرر أن تكون الفئة المستفيدة من القروض خلال الدورة الحالية دورة (نوفمبر/2019) هم الفئة العمرية (28 -35) عاماً كونها الفئة التي تتطلب المزيد من الدعم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشها الشباب.

وأشار مدير عام الصندوق أن التسجيل سيفتتح اعتباراً من يوم الاثنين 25/11/2019 وحتى مساء السبت 30/11/2019، من خلال الموقع الإلكتروني لصندوق دعم الشباب وعبر نظام التسجيل الحكومي الموحد، وأضاف أن جميع المسجلين سيدخلون القرعة العلنية لاختيار المستفيدين من القرض كما حصل في الدورات السابقة.

يذكر أن قرض الزواج الذي يقدمه صندوق دعم الشباب هو قرض حسن تبلغ قيمته (2000) دولار، ويشترط في المتقدم للقرض أن يحضر عقد الزواج، وكفيلين من البنوك المعتمدة لدى الصندوق.

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