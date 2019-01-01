  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

"الأوقاف بغزة" تنفذ مشروع تغيير الأسطح المهترئة لـ 60 منزلًا

الأحد 24 نوفمبر 2019 03:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الأوقاف بغزة" تنفذ مشروع تغيير الأسطح المهترئة لـ 60 منزلًا


غزة / سما/

شرعت الإدارة العامة للزكاة التابعة لوزارة الأوقاف والشئون الدينية بغزة، بتنفيذ مشروع تغيير الأسطح والأسقف المهترئة لعدد 60 منزلًا، من جميع محافظات قطاع غزة، وذلك بتمويل كريم من أهل الخير.

وأكد وكيل الوزارة عبد الهادي الأغا أن تنفيذ هذا المشروع يأتي ضمن المشاريع الإغاثية المختلفة التي تنفذها الإدارة العامة للزكاة التابعة للوزارة للتخفيف من معاناة العديد من الأسر الفقيرة في قطاع غزة.

وعبر الأغا عن جزيل الشكر وعظيم الامتنان لكافة أهل الخير الذين يساهمون في رسم البسمة على وجوه الفقراء والمحتاجين من أبناء شعبنا، مشيدًا في الوقت ذات بجهود الإدارة العامة للزكاة ولجانها المختلفة الذين يواصلون الليل بالنهار من أجل تقديم أفضل الخدمات والمساعدات لأبناء شعبهم في ظل الظروف الصعبة والحصار الظالم.

بدوره، أوضح مدير عام الزكاة أسامة سليم أن الوزارة عبر الإدارة العامة للزكاة ولجانها، شرعت بتنفيذ هذا المشروع الذي يستهدف 60 منزلًا من مختلف محافظات قطاع غزة.

وقال: "هذا المشروع يهدف إلى تغيير الأسطح المهترئة لمنازل الأسر الفقيرة، سيما ونحن على أبواب فصل الشتاء، بهدف حماية هذه الأسر من الأمطار"، مضيفًا: "تُقدر التكلفة الإجمالية لتنفيذ هذا المشروع بحوالي 50 ألف دولار".

وأشار سليم إلى أن إدارته نفذت مثل هذا المشروع على مدار الأعوام الثلاثة الماضية، حيث تم تغيير أسطح وأسقف الكثير من المنازل وكان له أثر كبير على الأسر التي استفادت منه".

الأكثر قراءة اليوم

تقرير يكشف عن سماسرة تصاريح العمال الفلسطينيين والمخاطرة بحياتهم للعمل في إسرائيل

وزارة التنمية تكشف عن موعد صرف شيكات "الشؤون"

شاهد ..الفرقة الشبابيّة "صول باند" من غزّة... صوت فلسطين الشجيّ إلى العالم

مخاوف أمنية إسرائيلية كبيرة.. واشنطن تحذر: ايران تخطط لهجوم كبير في الشرق الاوسط

الاحتلال يزعم اسقاط طائرة مسيرة اخترقت الأجواء من قطاع غزة والسيطرة عليها

"لا لاستقبال القتلة".. اشتباكات بالأيدي بين مؤيدين لفلسطين وجنود الاحتلال في كندا

غزة : العاملون في جامعة الأقصى يعلنون تعليق الدوام كلياً غدا الأحد

الأخبار الرئيسية

عياش

شاهد: للمرة الاولى.. قناة عبرية تكشف المكالمة الأخيرة للمهندس يحــيى عيـاش قبل استشهاده

حوامات

نتنياهو: الحوامات قوة تتعاظم وتشكل تهديد جدي لأمننا

الفصائل الفلسطينية تعلن الثلاثاء يوم غضب ضد القرارات الاميركية بشرعنة الاستيطان

"اسرائيل هيوم": المال القطري يعود إلى غزة بعد تنحية الخلاف بين حماس والدوحة جانبا

جيش الاحتلال

جيش الاحتلال : علينا ان نمضي قدماً بالتفاهمات مع حماس ..و"الشاباك" يعترض