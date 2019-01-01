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"شؤون العشائر" ترفض الهجمة التركية على النائب دحلان

الأحد 24 نوفمبر 2019 03:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
"شؤون العشائر" ترفض الهجمة التركية على النائب دحلان


غزة / سما/

رفضت الهيئة العليا لشؤون العشائر الهجمة لتركية على النائب والقيادي محمد دحلان واعتبرتها تدخلآ سافرا في الشأن الفلسطيني.

واعتبر المفوض العام للعلاقات الوطنية والعامة للهيئة العليا لشؤون العشائر عاكف المصري ان الهجمة التركية على القيادي تهدف إلى خلط الأوراق ووضع العصي في دواليب المصالحة الفلسطينية ولم الشمل الفلسطيني.

وقال المصري إن النظام التركي تمادى في التدخل في شؤون الكثير من الدول العربية مثل جمهورية مصر العربية والعراق والإمارات والسودان والسعودية واليمن وفلسطين وليبيا وكأنها وصية على امتنا العربية.

واضاف أن دحلان يمثل اليوم مكوناً اصيلا من مكونات شعبنا الفلسطيني ويحظى تياره الإصلاحي بحضور واسع وكبير بين أوساط شعبنا الفلسطيني، مضيفاً "ما نلمسه ونشاهده أن هذا التيار يبحث عن شراكات وطنية مع الكل الوطني الفلسطيني وصوته عالياً يدافع عن فلسطين والقدس أولًا وعن غزة المحاصرة وعن المخيمات في الشتات وعن الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده".

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