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شاهد: للمرة الاولى.. قناة عبرية تكشف المكالمة الأخيرة للمهندس يحــيى عيـاش قبل استشهاده

الأحد 24 نوفمبر 2019 03:26 م / بتوقيت القدس +2GMT
شاهد: للمرة الاولى.. قناة عبرية تكشف المكالمة الأخيرة للمهندس يحــيى عيـاش قبل استشهاده


القدس المحتلة / سما /

نشرت القناة 13 العبرية، مقطع فيديو يعرض جزءاً من تفاصيل المكالمة الصوتية الأخيرة التي جرت بين الشهيد يحيى عياش ووالده في الخامس من يناير عام 1996، والتي أدت لاغتياله.
 
ويأتي الفيديو ضمن تقرير أعده المراسل العسكري للقناة ألون بن دافيد، والذي يتكون من خمس حلقات، سيتحدث فيها عن عمليات اغتيال قادة المقاومة الفلسطينية.
 
ويعرض الفيديو الذي نشرته القناة الليلة الماضية، لقاء مع والد الشهيد عياش، ومشاهد للعميل الذي أوصل الهاتف الخلوي لصديق الشهيد، والذي رفض المشاركة في الحلقة، وفق القناة.

وكان جهاز المخابرات الإسرائيلية (الشاباك)، اغتال القائد في "كتائب القسام"، الجناح المسلح لحركة حماس، الشهيد يحيى عياش، في 5 يناير عام 1996، من خلال هاتف محمول مفخخ، في مدينة غزة، وذلك بعد مطاردة استمرت لسنوات، تعرض خلالها لعدة محاولات اغتيال باءت بالفشل.

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