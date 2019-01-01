نتنياهو: الحوامات قوة تتعاظم وتشكل تهديد جدي لأمننا

القدس المحتلة / سما /

قال بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي، إن تهديد الحوامات والطائرات الصغيرة بات جدي وأكثر أهمية من السابق بالنسبة "لإسرائيل" بعد تكرار استخدامها على جبهات مختلفة.

وأشار نتنياهو إلى إسقاط حوامة أمس على الحدود الجنوبية لقطاع غزة.

ولفت نتنياهو خلال الجلسة الأسبوعية لحكومته، إلى أنه تم إسقاط تلك الحوامة بعد إن تم اعتراضها بنجاح عبر نشاط معين لم يفصح عنه.

وبين أن تهديد هذه الحوامات والطائرات تم مناقشته أكثر من مرة داخل المجلس الوزاري الأمني المصغر، مشيرا إلى تعاظم قوة هذه الحوامات والتي باتت في تطور مستمر تعمل "إسرائيل" على إحباطه.

وتكرر في الاونة الأخيرة تحليق هذه الحوامات ومحاولة اختراقها الكيبوتسات الإسرائيلية المجاورة لحدود القطاع.