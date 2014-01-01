الأوقاف تستنكر ما يتعرض له المسجد الأقصى من تدنيس

رام الله / سما /

استنكرت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية ما تعرض له المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم الأحد من تدنيس واسع لساحاته، ومحاولة أداء طقوس تلمودية من قبل عشرات المستوطنين بحراسة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية حسام أبو الرب في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الأحد، أن هذه الاقتحامات اليومية تستهدف استقلالية المسجد الأقصى، خاصة في ظل ممارسات أصبحت تتجاوز الانتهاكات اليومية الاستفزازية، إلى انتهاكات ممنهجة، ومدروسة بغية السيطرة عليه، وتهويده.

وقال إن الحملة الإسرائيلية القديمة الجديدة، القائمة على تزوير الحقائق وفرض سياسة الأمر الواقع لشاهد على العنصرية البغيضة التي يمارسها المستوطنون على المقدسات.

وشدد أبو الرب على أن ما يجري الآن تجاه المقدسات والمواقع الإسلامية يتطلب دورا عربيا وإسلاميا استثنائيا للتحرك العاجل من أجل حماية المسجد الأقصى وباقي المقدسات.