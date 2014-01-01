الهلال يتوج بطلاً لدوري أبطال آسيا

وكالات / سما /

حقق فريق الهلال، فوزاً مستحقاً على مضيفه أوراوا الياباني، بهدفين نظيفين، في المباراة التي انتهت منذ قليل، بإياب نهائي بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

وحل فريق الهلال بقيادة المدير الفني الروماني رازفان لوشيسكو، ضيفاً على أوراوا الياباني، في اللقاء الذي احتضنه ملعب “سايتاما”، وتوّج “الزعيم” بطلاً لدوري أبطال آسيا، بنتيجة مباراتي الذهاب والإياب (3-0).

وثأر الهلال من أوراوا وما حدث في نهائي بطولة عام 2017، بعد أن خطف الفريق الياباني من “الزعيم” اللقب الآسيوي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكلمنهما في مباراة الذهاب، والتغلب عليه بهدف قاتل في الإياب بهدف نظيف.

الشوط الأول

بدأت أحداث الشوط الأول بحماس كبير، وفي الدقيقة الثامنة أرسل لاعبو أوراوا كرة عرضية داخل منطقة جزاء الهلال، مرت من الحارس عبدالله المعيوف بشكل غريب، ولكنه أصلح ما أفسده وشتت الكرة قبل مهاجم الفريق الياباني.

وبعد مرور دقيقتين، كاد الهلال أن يحرز أول أهداف المباراة، بعد أن توغل أندريه كاريلو داخل منطقة الجزاء من الجانب الأيمن، ثم مرر الكرة للفرنسي بافيتيمبي جوميز، ولكن شتتها دفاع أوراوا.

وحصل لاعبو الهلال على خطأ في منتصف الملعب من جهة اليسار، خلال الدقيقة 30، نفذها سلمان الفرج وأرسل الكرة داخل منطقة جزء أوراوا ولكن تسلل على لاعبي “الزعيم”.

وواصل لاعبو أوراوا ارتكاب الأخطاء، ليحصل الهلال على خطأ جديد في الدقيقة 17 من يسار منطقة جزاء الفريق الياباني، نفذها سلمان الفرج واصطدمت بالحائط البشري ثم شتتها الدفاع.

وفي الدقيقة 33، أطلق تاكوي أكوي لاعب أوراوا تسديدة صاروخية، من خارج منطقة حزاء الهلال، ولكن مرت بسلام لخارج الملعب.

الشوط الثاني

ظهر إصرار الهلال مع بداية الشوط الثاني، على تسجيل أول أهداف المباراة، وحصل “الزعيم” على خطأ من الجانب الأيسر في الدقيقة 49، وأرسل سلمان الفرج الكرة داخل منطقة جزاء أصحاب الأرض، وقابلها آل بليهي برأسية ولكن بعيدة عن المرمى.

وواصل لاعبو الهلال إهدار الفرص، في الدقيقة 69، قام الإيطالي سيباستيان جيوفينكو باختراق رائع، وأرسل عرضية رائعة من على حدود منطقة جزاء أوراوا وصلت إلى جوميز الذي كان منفرداً تماماً بالمرمى، ليسدد الكرة بالقدم اليمنى، أنقذها حارس الفريق الياباني بنجاح.

وأخيراً ابتسمت الشباك للاعبي الهلال، في الدقيقة 74، سجل “الزعيم” الهدف الأول في مرمى أوراوا، بعد هجمة مرتدة من كاريلو، ومراوغة رائعة، ثم مرر الكرة إلى الفرج على حدود المنطقة، ومنه إلى جيوفينكو، الذي أرسل الكرة من لمسة واحدة إلى سالم الدوسري، ليسددها بقوة في مرمى أصحاب الأرض.

واصل لاعبو الهلال الضغط على دفاعات أوراوا، وقام جيوفينيكو باختراق رائع جديد في الدقيقة 84 من الجهة اليمنى، وأرسل كرة مقوسة شتتها دفاع الفريق الياباني قبل مقصية جوميز.

وعرف جوميز طريق الشباك أخيراً، في الدقيقة 93، وسجل الهدف الثاني لفريق “الزعيم”.