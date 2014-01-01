  1. الرئيسية
  2. فلسطين 48

الطيبي: نتنياهو في "ورطة كبيرة" ،، والمشتركة ستعارض حصوله على الحصانة

الأحد 24 نوفمبر 2019 01:42 م / بتوقيت القدس +2GMT
الطيبي: نتنياهو في "ورطة كبيرة" ،، والمشتركة ستعارض حصوله على الحصانة


القدس المحتلة / سما /

أكد النائب العربي في الكنيست عن القائمة المشتركة أحمد للطيبي، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في ورطة  كبيرة، هي الأعمق والأكبر في تاريخ حياته السياسية، وفي تاريخ دولة "إسرائيل" كلها.

وأضاف في تصريحات صحفية أن نتنياهو يريد أن يحرق الأخضر واليابس، من أجل البقاء، وسيعمل على طلب حصانة من الكنيست، ولكن حتى الآن لا يوجد إذن من الكنيست.

وشدد الطيبي على أنه في حال قدّم طلب الحصانة، فإن القائمة المشتركة ستعارض طلب نتنياهو في الحصول على الحصانة، كما ستعارض أحزاب أخرى، ذلك، وهذه المعارضة ستُفشل طلب نتنياهو في الحصول على ذلك.

وأضاف: "نحن على مدى الأسابيع والأشهر الأخيرة لاحظ الجميع أننا نعمل جاهدين على إزاحة نتنياهو من الحياة السياسية، لأنه أكثر تحريضاً علينا وأكثر تحريضاً على كل ما هو عربي وفلسطيني، وتعميق الاحتلال وتعميق العنصرية في أراضي عام 48".

وأشار النائب العربي "أننا عندما قمنا بالتغطية على زعيم حزب -أزرق أبيض- بيني غانتس، كان ليس حباً له، نحن لدينا خلاف كبير معه، ولكننا أردنا الإطاحة بنتنياهو".

وفيما يتعلق بإمكانية إجراء انتخابات ثالثة، قال الطيبي: "نحن في القائمة المشتركة، أقل قائمة تخاف من الانتخابات".

وأضاف: "بالرغم من أن لا أحد يريد انتخابات في إسرائيل، نحن في حال حدثت انتخابات نعتقد أنها ستكون في آذار/مارس المقبل، وربما نحصل على مقاعد أكثر من الانتخابات الأخيرة".

وتابع: بعد تقديم لائحة الاتهام، ربما تكون هناك تطورات سياسية داخل حزب (الليكود) تؤدي في نهاية المطاف للاتفاق على تشكيل حكومة، هذا أقل احتمالاً من إجراء الانتخابات.

#احمد الطيبي #نتنياهو #القائمة المشتركة #المشتركة

الأكثر قراءة اليوم

تقرير يكشف عن سماسرة تصاريح العمال الفلسطينيين والمخاطرة بحياتهم للعمل في إسرائيل

يديعوت : أنظروا إلى السماء .. انهم قادمون إلينا من غزة ولبنان

شاهد ..الفرقة الشبابيّة "صول باند" من غزّة... صوت فلسطين الشجيّ إلى العالم

معاريف تكشف تفاصيل مثيرة عن عملية اغتيال ابو العطا !!

نائب السفير العمادي في غزة غداً لصرف المنحة القطرية

الاحتلال يزعم اسقاط طائرة مسيرة اخترقت الأجواء من قطاع غزة والسيطرة عليها

مخاوف أمنية إسرائيلية كبيرة.. واشنطن تحذر: ايران تخطط لهجوم كبير في الشرق الاوسط

الأخبار الرئيسية

الفصائل الفلسطينية تعلن الثلاثاء يوم غضب ضد القرارات الاميركية بشرعنة الاستيطان

"اسرائيل هيوم": المال القطري يعود إلى غزة بعد تنحية الخلاف بين حماس والدوحة جانبا

جيش الاحتلال

جيش الاحتلال : علينا ان نمضي قدماً بالتفاهمات مع حماس ..و"الشاباك" يعترض

غانتس

غانتس يهاجم نتنياهو ويقترح تشكيل حكومة وحدة يتولى رئاستها أول عامين

جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم إسقاط طائرة مُسيّرة اخترقت الأجواء من قطاع غزة