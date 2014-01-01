خبر سار لحكام قطاع غزة

غزة / سما /

كشف إسماعيل مطر رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن موعد تسليم المستحقات المالية للحكام في قطاع غزة.

وأكد مطر لبرنامج "الكورة والملاعب", أنه سيتم توزيع المستحقات على الحكام قبل نهاية الشهر الجاري.

وقال: "الاتصالات جارية بهذا الخصوص, هناك بعض الحسابات سيتم إنجازها بالشكل السليم, المستحقات ستكون جاهزة في أواخر الشهر الحالي".

وأضاف: "الحكام لم يقصروا في المباريات, واللجنة ستقف بجانبهم على الدوام, أتمنى التوفيق للجميع في النصف الثاني من الموسم الجاري".

يشار إلى أن حكام غزة ظهروا بشكل غير قوي في منافسات الدور الأول من بطولات الدوري المختلفة بالمحافظات الجنوبية.