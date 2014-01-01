  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

خبر سار لحكام قطاع غزة

الأحد 24 نوفمبر 2019 01:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
خبر سار لحكام قطاع غزة


غزة / سما /

كشف إسماعيل مطر رئيس لجنة الحكام في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, عن موعد تسليم المستحقات المالية للحكام في قطاع غزة.

وأكد مطر لبرنامج "الكورة والملاعب", أنه سيتم توزيع المستحقات على الحكام قبل نهاية الشهر الجاري.

وقال: "الاتصالات جارية بهذا الخصوص, هناك بعض الحسابات سيتم إنجازها بالشكل السليم, المستحقات ستكون جاهزة في أواخر الشهر الحالي".

وأضاف: "الحكام لم يقصروا في المباريات, واللجنة ستقف بجانبهم على الدوام, أتمنى التوفيق للجميع في النصف الثاني من الموسم الجاري".

يشار إلى أن حكام غزة ظهروا بشكل غير قوي في منافسات الدور الأول من بطولات الدوري المختلفة بالمحافظات الجنوبية.

#الحكام #إسماعيل مطر #الاتحاد الفلسطيني

الأكثر قراءة اليوم

تقرير يكشف عن سماسرة تصاريح العمال الفلسطينيين والمخاطرة بحياتهم للعمل في إسرائيل

يديعوت : أنظروا إلى السماء .. انهم قادمون إلينا من غزة ولبنان

شاهد ..الفرقة الشبابيّة "صول باند" من غزّة... صوت فلسطين الشجيّ إلى العالم

معاريف تكشف تفاصيل مثيرة عن عملية اغتيال ابو العطا !!

نائب السفير العمادي في غزة غداً لصرف المنحة القطرية

الاحتلال يزعم اسقاط طائرة مسيرة اخترقت الأجواء من قطاع غزة والسيطرة عليها

مخاوف أمنية إسرائيلية كبيرة.. واشنطن تحذر: ايران تخطط لهجوم كبير في الشرق الاوسط

الأخبار الرئيسية

الفصائل الفلسطينية تعلن الثلاثاء يوم غضب ضد القرارات الاميركية بشرعنة الاستيطان

"اسرائيل هيوم": المال القطري يعود إلى غزة بعد تنحية الخلاف بين حماس والدوحة جانبا

جيش الاحتلال

جيش الاحتلال : علينا ان نمضي قدماً بالتفاهمات مع حماس ..و"الشاباك" يعترض

غانتس

غانتس يهاجم نتنياهو ويقترح تشكيل حكومة وحدة يتولى رئاستها أول عامين

جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم إسقاط طائرة مُسيّرة اخترقت الأجواء من قطاع غزة