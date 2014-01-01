وزيرة الصحة: مختصون سيبدأون تقييم المستشفيات الحكومية

رام الله / سما /

قالت وزيرة الصحة د. مي الكيلة إن فريقاً من المختصين سيبدأ تقييم جميع المستشفيات الحكومية من جميع النواحي، انطلاقاً من مجمع فلسطين الطبي برام الله.

وأضافت الوزيرة الكيلة خلال لقائها فريق التقييم بحضور أمين عام مجلس الوزراء د. أمجد غانم أن هذا التقييم يهدف إلى رصد نقاط القوة والفرص والتحديات التي تواجه المستشفيات الحكومية، للعمل على تطويرها وتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين.

وأشارت إلى وجود خطة عمل شاملة لهذا التقييم الحيادي، والذي تشترك فيه منظمة الصحة العالمية ومستشفيات أهلية وخاصة ومؤسسة الرئاسة والأمانة العامة لمجلس الوزراء.

وأوضحت أن مهمة الفريق تقييم المستشفيات الحكومية بناء على معايير علمية تتقاطع مع كافة العمليات الإدارية والفنية في المستشفيات الحكومية.

من جهته، أكد أمين عام مجلس الوزراء أن القطاع الصحي يحتل الأولوية لدى القيادة والحكومة، مشيراً إلى أهمية هذا التقييم والذي سيكون من خلال تقديم نظرة فاحصة للمستشفيات الحكومية، مدعمة بالأدلة والوثائق والإحصائيات.