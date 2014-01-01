الخارجية تُطالب بتحرك عربي إسلامي دولي لحماية الخليل

رام الله / سما /

قالت وزارة الخارجية والمغتربينإنها تنظر بخطورة بالغة للمخططات التهويدية التي تنفذها دولة الإحتلال وأجهزتها المختلفة بما فيها مليشيات المستوطنين المتطرفة ضد البلدة القديمة في مدينة الخليل والحرم الإبراهيمي الشريف على وجه الخصوص، بما في ذلك الدعوات والحملات الإستعمارية المتصاعدة التي تطلقها المنظمات الإستيطانية وقادة المستوطنين للمطالبة العلنية والمفضوحة للسيطرة على المزيد من الممتلكات الفلسطينية في البلدة القديمة وتهجير المواطنين الفلسطينيين منها، خاصة تلك الدعوات التي تستهدف سوق الخضار وتوسيع الحي اليهودي في البلدة القديمة والمحاولات المستمرة لتغيير محيط الحرم الإبراهيمي وفرض واقع جديد عليه بحجج وذرائع مختلفة، هذا بالإضافة إلى عديد الشعارات والفتاوى التي تشجع المستوطنين على تعميق وجودهم في البلدة القديمة في الخليل تحت شعار "من يقيم بيتاً في الخليل له مكان مهم في الجنة".

وأضافت في بيان صدر عنها اليوم الأحد، أن ما حدث بالأمس من استباحه واسعة للبلدة القديمة في الخليل من قبل آلاف المستوطنين والعربدة فيها بحماية جيش الاحتلال يعتبر ترجمة لهذه المخططات التهويدية، حيث أقدم المستوطنون على ممارسة أبشع الإعتداءات ضد المواطنين الفلسطينيين وفرضو عليهم منع التجول واغلقوا محالهم التجارية، وحتى أن الأسر الفلسطينية التي بقيت في منازلها لم تسلم من إعتداءات المستوطنين وحجارتهم التي أدت إلى إصابة أكثر من 20 مواطناً بينهم رضيع، والحقت اضراراً بعديد المنازل الفلسطينية، هذا إضافة إلى قيام قوات الإحتلال بإطلاق القنابل الغازية ورش غاز الفلفل عليهم. وأدانت الوزارة مخططات الإحتلال التهويدية ضد البلدة القديمة في الخليل وغيرها من الأماكن الدينية والتاريخية والأثرية، فإنها تحذر من مغبة الصمت على هذا الهجوم الإستيطاني على قلب مدينة الخليل والتعامل معه كأمر اعتيادي يتكرر باستمرار دون التوقف أمام نتائجه وتداعياته الخطيرة.