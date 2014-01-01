مورينيو لا يستبعد رحيل إريكسن عن توتنهام

وكالات / سما /

تحدث جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لتوتنهام عن مستقبل نجمه الدنماركي كريستيان إريكسن الذي يسعى لمغادرة النادي والانتقال إلى ريال مدريد.

وينتهي عقد إريكسن مع توتنهام عقب نهاية الموسم الحالي، وفي حال لم يجدد عقده خلال الأشهر القليلة المقبلة، فإن سيرحل مجاناً في الميركاتو الصيفي، لذلك قد تفكر إدارة النادي في بيعه خلال يناير القادم.

وارتبط إريكسن بالانتقال إلى ريال مدريد الذي أبدى اهتمام بالتعاقد معه لتدعيم خط الوسط، لكن حتى الآن، لا يوجد أي عرض رسمي من النادي الملكي، وما زال مستقبل اللاعب مجهولاً.

وقرر المدرب البرتغالي إبقاء إريكسن على دكة البدلاء في مباراته الأولى مع السبيريز ضد توتنهام، ودفع به في الشوط الثاني بحلول الدقيقة 82، وبرر هذا القرار بأنه يريد معرفة ما يدور في عقل اللاعب حول مستقبله، لذلك لم يقحمه أساسياً.

وقال السبيشل ون في تصريحات لوسائل الإعلام “علي أن أفهم ما في رأس وقلب اللاعب، وعندها فقط سوف نتخذ القرار الأفضل للنادي”.

وتابع “إنها ليس مجرد مسألة استمراريته مع الفريق، كانت المباراة مهمة للغاية، لكن مستقبل النادي مهم أيضاً”.