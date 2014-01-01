  1. الرئيسية
  2. الرياضة

مورينيو لا يستبعد رحيل إريكسن عن توتنهام

الأحد 24 نوفمبر 2019 01:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
مورينيو لا يستبعد رحيل إريكسن عن توتنهام


وكالات / سما /

تحدث جوزيه مورينيو المدير الفني الجديد لتوتنهام عن مستقبل نجمه الدنماركي كريستيان إريكسن الذي يسعى لمغادرة النادي والانتقال إلى ريال مدريد.

وينتهي عقد إريكسن مع توتنهام عقب نهاية الموسم الحالي، وفي حال لم يجدد عقده خلال الأشهر القليلة المقبلة، فإن سيرحل مجاناً في الميركاتو الصيفي، لذلك قد تفكر إدارة النادي في بيعه خلال يناير القادم.

وارتبط إريكسن بالانتقال إلى ريال مدريد الذي أبدى اهتمام بالتعاقد معه لتدعيم خط الوسط، لكن حتى الآن، لا يوجد أي عرض رسمي من النادي الملكي، وما زال مستقبل اللاعب مجهولاً.

وقرر المدرب البرتغالي إبقاء إريكسن على دكة البدلاء في مباراته الأولى مع السبيريز ضد توتنهام، ودفع به في الشوط الثاني بحلول الدقيقة 82، وبرر هذا القرار بأنه يريد معرفة ما يدور في عقل اللاعب حول مستقبله، لذلك لم يقحمه أساسياً.

وقال السبيشل ون في تصريحات لوسائل الإعلام “علي أن أفهم ما في رأس وقلب اللاعب، وعندها فقط سوف نتخذ القرار الأفضل للنادي”.

وتابع “إنها ليس مجرد مسألة استمراريته مع الفريق، كانت المباراة مهمة للغاية، لكن مستقبل النادي مهم أيضاً”.

#جوزيه مورينيو #كريستيان إريكسن #توتنهام

الأكثر قراءة اليوم

تقرير يكشف عن سماسرة تصاريح العمال الفلسطينيين والمخاطرة بحياتهم للعمل في إسرائيل

يديعوت : أنظروا إلى السماء .. انهم قادمون إلينا من غزة ولبنان

شاهد ..الفرقة الشبابيّة "صول باند" من غزّة... صوت فلسطين الشجيّ إلى العالم

معاريف تكشف تفاصيل مثيرة عن عملية اغتيال ابو العطا !!

نائب السفير العمادي في غزة غداً لصرف المنحة القطرية

الاحتلال يزعم اسقاط طائرة مسيرة اخترقت الأجواء من قطاع غزة والسيطرة عليها

مخاوف أمنية إسرائيلية كبيرة.. واشنطن تحذر: ايران تخطط لهجوم كبير في الشرق الاوسط

الأخبار الرئيسية

الفصائل الفلسطينية تعلن الثلاثاء يوم غضب ضد القرارات الاميركية بشرعنة الاستيطان

"اسرائيل هيوم": المال القطري يعود إلى غزة بعد تنحية الخلاف بين حماس والدوحة جانبا

جيش الاحتلال

جيش الاحتلال : علينا ان نمضي قدماً بالتفاهمات مع حماس ..و"الشاباك" يعترض

غانتس

غانتس يهاجم نتنياهو ويقترح تشكيل حكومة وحدة يتولى رئاستها أول عامين

جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم إسقاط طائرة مُسيّرة اخترقت الأجواء من قطاع غزة