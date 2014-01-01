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وزير النقل: نبذل كل جهد لمكافحة المركبات غير القانونية لما تشكله من خطر

الأحد 24 نوفمبر 2019 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

قال وزير النقل والمواصلات عاصم سالم إن الوزارة تبذل كل جهد ممكن في سبيل مكافحة المركبات غير القانونية لما تشكله من خطر على المواطنين ومستخدمي الطريق، وأيضا المركبات الخصوصية التي تنقل بأجر لعملها بشكل غير قانوني.

وأضاف سالم في بيان صدر عن الوزارة، اليوم الأحد، أنه منذ اليوم الأول للاعتداء الذي تم على شهيد لقمة العيش (محمد خليل الريزي)، قامت بمتابعة حثيثة مع الجهات المختصة والجهات ذات العلاقة.

وقدم تعازيه لعائلة الفقيد، مؤكدا أن الحادث الأليم سيكون على رأس جدول أعمال اجتماع الحكومة في جلستها المقبلة، للخروج بقرارات حاسمة تتصدى لظاهرة المركبات غير القانونية والمركبات الخصوصية التي تنقل الركاب مقابل أجر، وأية ظواهر سلبية أخرى تؤثر على أمن واستقرار أبنائنا وتهديد السلم الأهلي.

#وزير النقل

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