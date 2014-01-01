  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وقفة لمتضرري عدوان 2014 بغزة للمطالبة بصرف تعويضاتهم

الأحد 24 نوفمبر 2019 12:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
وقفة لمتضرري عدوان 2014 بغزة للمطالبة بصرف تعويضاتهم


غزة / سما /

تظاهر العشرات من المواطنين في قطاع غزة، اليوم الأحد، أمام مقر وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، للمطالبة بدفع تعويضاتهم المالية المخصصة لهم بعد أن تضررت منازلهم في العدوان الإسرائيلي عام 2014.

ووصل المتظاهرون من مناطق وسط وجنوب قطاع غزة، للاحتجاج أمام المقر رئيس الأونروا بغزة، للمطالبة بصرف التعويضات المالية لهم.

ورفع المتظاهرون لافتات، تطالب إدارة الأونروا بالكف عن المماطلة، والإسراع بدفع التعويضات لهم، متسائلين عن مصير أموال المانحين التي تصل الأونروا من أجل هذا الملف.

وقال صلاح النجار المتحدث باسم المتضررين، إنه منذ انتهاء العدوان الإسرائيلي عام 2014 لم يتلقوا أي أموال من الأونروا بعد حصر الأضرار في منازلهم، مشيرًا إلى أن هناك ألف منزل بحاجة لإصلاح.

ولفت إلى أن السكان على أبواب فصل الشتاء ولا زالوا منذ 5 أعوام ينتظرون من يعوضهم عن تلك الأضرار، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من تلك المنازل ستتعرض للغرق في فصل الشتاء بسبب عدم تعويضهم لإصلاح الضرر.

ولفت إلى أن بعض السكان اضطروا للاستدانة من أجل إصلاح الضرر في منازلهم على أمل وعود الأونروا بدفع التعويضات لهم، وأن يتم سدادها، وأصبحوا غارقين في الديون.

وطالب النجار إدارة الأونروا، وكافة الجهات المسؤولة عن ملف الأضرار بالتحرك الجدي من أجل إنهاء معاناتهم.

#عدوان 2014 #تعويضات

الأكثر قراءة اليوم

تقرير يكشف عن سماسرة تصاريح العمال الفلسطينيين والمخاطرة بحياتهم للعمل في إسرائيل

يديعوت : أنظروا إلى السماء .. انهم قادمون إلينا من غزة ولبنان

معاريف تكشف تفاصيل مثيرة عن عملية اغتيال ابو العطا !!

شاهد ..الفرقة الشبابيّة "صول باند" من غزّة... صوت فلسطين الشجيّ إلى العالم

نائب السفير العمادي في غزة غداً لصرف المنحة القطرية

الاحتلال يزعم اسقاط طائرة مسيرة اخترقت الأجواء من قطاع غزة والسيطرة عليها

مخاوف أمنية إسرائيلية كبيرة.. واشنطن تحذر: ايران تخطط لهجوم كبير في الشرق الاوسط

الأخبار الرئيسية

الفصائل الفلسطينية تعلن الثلاثاء يوم غضب ضد القرارات الاميركية بشرعنة الاستيطان

"اسرائيل هيوم": المال القطري يعود إلى غزة بعد تنحية الخلاف بين حماس والدوحة جانبا

جيش الاحتلال

جيش الاحتلال : علينا ان نمضي قدماً بالتفاهمات مع حماس ..و"الشاباك" يعترض

غانتس

غانتس يهاجم نتنياهو ويقترح تشكيل حكومة وحدة يتولى رئاستها أول عامين

جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم إسقاط طائرة مُسيّرة اخترقت الأجواء من قطاع غزة