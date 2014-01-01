وقفة لمتضرري عدوان 2014 بغزة للمطالبة بصرف تعويضاتهم

غزة / سما /

تظاهر العشرات من المواطنين في قطاع غزة، اليوم الأحد، أمام مقر وكالة الغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، للمطالبة بدفع تعويضاتهم المالية المخصصة لهم بعد أن تضررت منازلهم في العدوان الإسرائيلي عام 2014.

ووصل المتظاهرون من مناطق وسط وجنوب قطاع غزة، للاحتجاج أمام المقر رئيس الأونروا بغزة، للمطالبة بصرف التعويضات المالية لهم.

ورفع المتظاهرون لافتات، تطالب إدارة الأونروا بالكف عن المماطلة، والإسراع بدفع التعويضات لهم، متسائلين عن مصير أموال المانحين التي تصل الأونروا من أجل هذا الملف.

وقال صلاح النجار المتحدث باسم المتضررين، إنه منذ انتهاء العدوان الإسرائيلي عام 2014 لم يتلقوا أي أموال من الأونروا بعد حصر الأضرار في منازلهم، مشيرًا إلى أن هناك ألف منزل بحاجة لإصلاح.

ولفت إلى أن السكان على أبواب فصل الشتاء ولا زالوا منذ 5 أعوام ينتظرون من يعوضهم عن تلك الأضرار، مشيرًا إلى أن عددًا كبيرًا من تلك المنازل ستتعرض للغرق في فصل الشتاء بسبب عدم تعويضهم لإصلاح الضرر.

ولفت إلى أن بعض السكان اضطروا للاستدانة من أجل إصلاح الضرر في منازلهم على أمل وعود الأونروا بدفع التعويضات لهم، وأن يتم سدادها، وأصبحوا غارقين في الديون.

وطالب النجار إدارة الأونروا، وكافة الجهات المسؤولة عن ملف الأضرار بالتحرك الجدي من أجل إنهاء معاناتهم.