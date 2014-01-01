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تنقل 3437 مسافر السبت عبر معبر الكرامة

الأحد 24 نوفمبر 2019 11:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT


اريحا / سما /

أعلنت الإدارة العامة للمعابر والحدود في بيان لها عن تنقل 3437 مسافر في كلا الاتجاهين السبت عبر معبر الكرامة، الرابط بين الضفة الغربية والأردن.

وأوضحت أن عدد المغادرين بلغ 1340 مسافر، في حين بلغ عدد القادمين 2097 مسافر، والمرجعين بلغ عددهم 7 مسافرين.

واضافت الادارة انه من المقرر ان يعمل معبر الكرامة اليوم الاحد من السابعة والنصف صباحاً ولمدة 24 ساعة في كلا الاتجاهين، كما تعمل الطواقم العاملة على معبر الكرامة منذ ساعات الصباح الأولى على تسهيل حركة مغادرة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم .

#معبر الكرامة

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