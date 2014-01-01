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أسرى "عصيون" يعيدون الطعام احتجاجا على سوء أوضاعهم

الأحد 24 نوفمبر 2019 11:30 ص / بتوقيت القدس +2GMT


رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الاحد، أن الاسرى القابعين في مركز توقيف "عتصيون" بدأوا منذ منذ أسبوع إرجاع وجبات الطعام، احتجاجا على سوء الأوضاع التي يحتجزون فيها.

وقالت الهيئة، أن الأسرى في عصيون يعانون ظروفا مزرية، حيث البرد الشديد، وانعدام وسائل التدفئة والملابس الشتوية، وحرمانهم من الاستحمام منذ أيام طويلة بسبب قطع المياه الساخنة عنهم، وسوء الأطعمة المقدمه لهم كما ونوعا، ومن إهمال أوضاعهم الصحية دون تقديم أية علاجات.

ولفتت أن الأسرى بدأوا منذ أسبوع إرجاع وجبات العشاء والغداء ولا يتناولون إلا شيئا بسيطا من إفطارهم السيئ ليسدوا به رمقهم.

وبينت، أن مركز توقيف عصيون من أكثر مراكز الاحتلال سوء في التنكيل والقمع بالأسرى خلال عمليات الاعتقال والتحقيق معهم، بصورة تشكل خرقا واضحا لكل الشرائع الدولية ومبادئ احترام كرامة الإنسان.

#عصيون #اسرى

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