ابو هولي: اللجنة الاستشارية للأونروا تبدأ اجتماعاتها غدا في الأردن

غزة / سما/

من المقرر أن تبدأ، غداً الاثنين، في المملكة الأردنية الهاشمية اجتماعات اللجنة الاستشارية لوكالة الغوث الدولية "الأونروا" بمشاركة ما يقارب 30 دولة أعضاء دائمين في اللجنة الاستشارية وممثلين عن الدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين، والدول المانحة للأونروا والمجموعة الأوربية وجامعة الدول العربية.

وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة شؤون اللاجئين رئيس وفد دولة فلسطين لاجتماعات اللجنة الاستشارية الدكتور أحمد أبو هولي، في بيانٍ صحفي إن "اجتماعات اللجنة الاستشارية ستبدأ اعمالها صباح غد الاثنين 25تشرين ثاني/نوفمبر 2019 وتستمر لمدة يومين لمناقشة قضايا متعددة ذات صلة بأنشطة وبرامج عمل الاونروا والخدمات التي تقدمها للاجئين الفلسطينيين واستراتيجيتها لجمع التبرعات وبرنامج اصلاحاتها اضافة الى متابعة توصيات اللجنة الاستشارية السابقة ، ومدى استجابة وكالة الغوث إليها.

وسيتناول الاجتماع وفق د. ابو هولي التحديات التي تواجه عمل الأونروا واوضاعها المالية وخطط التعامل مع صعوبات العجز المالي المتراكم عليها والذي يقدر بـ 89 مليون دولار الى جانب التركيز على التقدم المنجز على صعيد تلبية الاحتياجات التمويلية في 2019 والخطط لتنفيذ استراتيجية حشد الموارد في 2020 ، والجهود المستمرة لوضع الأونروا على مسار تمويلي مناسب ومستدام وقابل للتنبؤ علاوة على مناقشة مسودة موازنة 2020 .

واوضح د. ابو هولي ان اجتماعات اللجنة الاستشارية تعقد في مرحلة مفصلية تواجه في الأونروا عجزا ماليا بقيمة 89 مليون دولار سيؤثر على طبيعة خدماتها المقدمة للاجئين الفلسطينيين والذي يشكل تحدياً للأونروا والدول المضيفة ، وان وفد دولة فلسطين سيعمل على حث الدول المانحة على تغطية العجز المالي الذي تواجهه الأونروا من خلال المساهمة بتمويل اضافي او الاسراع بصرف التبرعات المعلن عنها في مؤتمر التعهدات لكبار المانحين المنعقد في نيويورك في سبتمبر الماضي بالإضافة الى دعم التصويت العام على مستوى الدول الاعضاء في الجمعية العامة على مشروع قرار تمديد تفويض ولاية عمل الاونروا في الاول من ديسمبر القادم الذي حظي على دعم 170 دولة عضو في الامم المتحدة صوتت لصالح القرار في التصويت الأولي على مستوى اللجنة الرابعة.

وأكد أبو هولي على ان وفد فلسطين سيؤكد على ضرورة ان تراعي ميزانية الاونروا للعام 2020 الزيادة الطبيعة في اعداد اللاجئين والاحتياجات المتزايدة لمجتمع اللاجئين دون اللجوء الى تقليصها كما حدث في العامين 2018- 2019 .

الاجتماع التنسيقي للدول العربية المضيفة للاجئين الفلسطينيين (الأردن، فلسطين، سوريا، لبنان، مصر)، إضافة الى جامعة الدول العربية

ولفت د. ابو هولي الى ان اجتماعاً تنسيقيا للدول العربية المضيفة بحضور جامعة الدولة العربية سيسبق اجتماعات اللجنة الاستشارية سيعقد اليوم "الاحد" في مقر دائرة شؤون الفلسطينية بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية لبحث القضايا المدرجة على جدول أعمال اجتماعات اللجنة الاستشارية.

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