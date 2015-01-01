محكمة الاحتلال تصدر حكمها اليوم ضد الشيخ رائد صلاح

القدس المحتلة / سما /

ستصدر محكمة صلح الاحتلال ، اليوم الأحد، حكمًا قضائيًا ضد الشيخ رائد صلاح رئيس الجناح الشمالي في الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر، والمتهم بمزاعم "التحريض على الإرهاب".

وبحسب القناة 12 العبرية، فإن العشرات من المواطنين يتوقع أن يتظاهروا قبالة المحكمة دعمًا للشيخ صلاح.

وقال المحامي خالد زبارقة إنه تم تفسير خطاب الشيخ صلاح بشكل مشوه ومحرف بهدف محاكمته، وتقييد حريته وحرية التعبير وخطاب القادة العرب داخل الخط الأخضر.

واعتقلت شرطة الاحتلال، الشيخ صلاح من منزله في مدينة أم الفحم منتصف آب/أغسطس عام 2017، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندًا تتضمن "التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له".

وأمضى الشيخ صلاح 11 شهرًا في السجن الفعلي، قبل أن يتم الإفراج عنه إلى سجن منزلي، ضمن شروط مشددة للغاية.

وكانت "إسرائيل" قد حظرت الحركة الإسلامية، في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، بدعوى "ممارستها لأنشطة تحريضية ضد إسرائيل".