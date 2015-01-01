  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

محكمة الاحتلال تصدر حكمها اليوم ضد الشيخ رائد صلاح

الأحد 24 نوفمبر 2019 09:14 ص / بتوقيت القدس +2GMT
محكمة الاحتلال تصدر حكمها اليوم ضد الشيخ رائد صلاح


القدس المحتلة / سما /

ستصدر محكمة صلح الاحتلال ، اليوم الأحد، حكمًا قضائيًا ضد الشيخ رائد صلاح رئيس الجناح الشمالي في الحركة الإسلامية داخل الخط الأخضر، والمتهم بمزاعم "التحريض على الإرهاب".

وبحسب القناة 12 العبرية، فإن العشرات من المواطنين يتوقع أن يتظاهروا قبالة المحكمة دعمًا للشيخ صلاح.

وقال المحامي خالد زبارقة إنه تم تفسير خطاب الشيخ صلاح بشكل مشوه ومحرف بهدف محاكمته، وتقييد حريته وحرية التعبير وخطاب القادة العرب داخل الخط الأخضر.

واعتقلت شرطة الاحتلال، الشيخ صلاح من منزله في مدينة أم الفحم منتصف آب/أغسطس عام 2017، ووجهت له لائحة اتهام من 12 بندًا تتضمن "التحريض على العنف والإرهاب في خطب وتصريحات له".

وأمضى الشيخ صلاح 11 شهرًا في السجن الفعلي، قبل أن يتم الإفراج عنه إلى سجن منزلي، ضمن شروط مشددة للغاية.

وكانت "إسرائيل" قد حظرت الحركة الإسلامية، في تشرين الثاني/نوفمبر 2015، بدعوى "ممارستها لأنشطة تحريضية ضد إسرائيل".

#الشيخ رائد صلاح #محكمة الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

عبد الباري عطوان: الآن تحققت من السّر الخفي الذي حدثني به "أبوعمار"

يديعوت : أنظروا إلى السماء .. انهم قادمون إلينا من غزة ولبنان

دحلان يرد على أردوغان : عليك دفع المكافأة لطبيب نفسي بعد انهيارك

معاريف تكشف تفاصيل مثيرة عن عملية اغتيال ابو العطا !!

شاهد ..الفرقة الشبابيّة "صول باند" من غزّة... صوت فلسطين الشجيّ إلى العالم

نائب السفير العمادي في غزة غداً لصرف المنحة القطرية

الاحتلال يزعم اسقاط طائرة مسيرة اخترقت الأجواء من قطاع غزة والسيطرة عليها

الأخبار الرئيسية

"اسرائيل هيوم": المال القطري يعود إلى غزة بعد تنحية الخلاف بين حماس والدوحة جانبا

جيش الاحتلال

جيش الاحتلال : علينا ان نمضي قدماً بالتفاهمات مع حماس ..و"الشاباك" يعترض

غانتس

غانتس يهاجم نتنياهو ويقترح تشكيل حكومة وحدة يتولى رئاستها أول عامين

جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم إسقاط طائرة مُسيّرة اخترقت الأجواء من قطاع غزة

عمال

تقرير يكشف عن سماسرة تصاريح العمال الفلسطينيين والمخاطرة بحياتهم للعمل في إسرائيل