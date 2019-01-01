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"اسرائيل هيوم": المال القطري يعود إلى غزة بعد تنحية الخلاف بين حماس والدوحة جانبا

الأحد 24 نوفمبر 2019 09:10 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"اسرائيل هيوم": المال القطري يعود إلى غزة بعد تنحية الخلاف بين حماس والدوحة جانبا


القدس المحتلة/سما/

ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، في عددها الصادر اليوم، أنه تم وضع الخلافات بين قطر وحماس جانباً في هذه المرحلة.

ولفتت الصحيفة إلى أنه من المتوقع أن تعود الأموال القطرية إلى قطاع غزة في هذا الأسبوع المقبل. ووفقًا لتقارير فلسطينية موثوقة صدرت أمس السبت، من المتوقع أن يدخل نائب السفير القطري خالد الحردان إلى قطاع غزة اليوم الأحد، وأن يبدأ في توزيع الأموال يوم غد الاثنين.

ويأتي الدخول المتوقع للحردان حسب الصحيفة في ضوء الصراع غير البسيط بين السفير القطري محمد العمادي وقيادة حماس في قطاع غزة، نتيجة سلوكهم.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، كانت صحيفة الأخبار اللبنانية نشرت أن العمادي أخبر حماس: "سنواجه صعوبة في الاستمرار في تقديم المنح العام المقبل"، لكن كما يبدو تم التوصل إلى حل يتيح دخول الحردان إلى القطاع.

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