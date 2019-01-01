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قناة عبرية: نتنياهو سيتنحى عن حقائبه الوزارية خلال الأيام القادمة

الأحد 24 نوفمبر 2019 08:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
قناة عبرية: نتنياهو سيتنحى عن حقائبه الوزارية خلال الأيام القادمة


القدس المحتلة / سما /

من المتوقع أن يعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأيام المقبلة تخليه عن الحقائب الوزارية الأربعة التي يشغلها وهي الزراعة ، الصحة ، الشتات، والرفاه ، عقب لوائح الاتهام التي وجهت له بقضايا فساد ورشوة.

وقال تقرير صحيفة يديعوت احرنوت من المتوقع أن يعين نائب وزير الصحة يعقوب ليتزمان من يهودية هتوراة وزيراً للصحة لكن إذا تم اتهامه، بالقضايا التي وجهت اليه سابقا فسيتعين عليه هو الاخر الاستقالة.

وذكرت القناة 11 العبرية، أن المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية أفيحاي مندلبليت سيبت خلال الأيام المقبلة في عدة مسائل لها تبعات بقرار مقاضاة رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

ورجحت القناة أن يقرر مندلبليت في نهاية المطاف بأن على رئيس الحكومة الاستقالة من مناصبه في الوزارات التي يشغلها بسبب وجود حكم قضائي في هذا الشأن.

ومن المتوقع أن يعلن نتنياهو شواغر أخرى في الكنيست أو ترقية وزراء. قد يكون لهذه الخطوة تأثير كبير على الانتخابات التمهيدية لحزب الليكود في الأسابيع المقبلة.

وفي نهاية الأسبوع الماضي، جرت مطالبات للمستشار القضائي باستقالة نتنياهو من مناصبه الوزارية: الرفاه ، الصحة ، الزراعة، والمغتربين. وفقًا لراديو الجيش الاسرائيلي فقد شكل التحالف فريق عمل لمناقشة هذه المسائل الدستورية ويريد التوصل إلى استنتاجات بحلول نهاية الأسبوع.

#نتنياهو #مندلبليت #الحكومة #الوزارات

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