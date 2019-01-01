رام الله / سما /

أبرزت الصحف الفلسطينية الثلاث (القدس، والحياة الجديدة، والأيام)، الصادرة صباح اليوم الأحد، استباحة عشرات آلاف المستوطنين للبلدة القديمة من الخليل بحماية جيش الاحتلال، وإصابة مواطنين بينهم رضيع، وإلحاق أضرار بمنازل.

وفيما يلي أبرز العناوين:

القدس:

الاحتلال يمنع ترميم مدخل تجمع البابا وإغلاق الحرم الإبراهيمي والمستوطنون يعربدون وسط الخليل

الرئيس يستقبل وفدا من الطائفة المعروفية الدرزية

الاحتلال يسقط طائرة صغيرة جنوب القطاع

الحياة الجديدة:

الرئيس: مستعدون لتطبيق أي قرار يصدر من مجلس الأمن فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية فورا والقدس عاصمة فلسطين الأبدية وكل الاتفاقيات السابقة مع الجانب الاسرائيلي تؤكد أن المدينة أرض محتلة

الرئيس القبرصي: موقفنا ثابت حيال الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني

اشتية لأبناء الطائفة المعروفية الدرزية: يجب أن نجد عناصر الالتحام بين أبناء الشعب الواحد

إصابات بينها أطفال باعتداء للمستوطنين في الخليل وقوات الاحتلال تقتحم قباطية

هيئة الأسرى: جهود الإفراج عن الأسير المريض أبو دياك وصلت إلى طريق مسدود

"كهرباء القدس": الاحتلال قرر زيادة ساعات قطع التيار بالضفة والقدس

الأيام:

المستوطنون يستبيحون الخليل بحماية جيش الاحتلال وإصابة مواطنين بينهم رضيع، وإلحاق أضرار بمنازل

الرئيس: الشرعية الدولية ليست قرارا أميركيا.. نحن ضد الاحتلال والظلم ولسنا ضد اليهود

لجنة الانتخابات تنتظر ردا من "حماس" لتحديد موعد قدومها لاستلام الردود الخطية

قلق في إسرائيل من قرب نشر "القائمة السوداء" للشركات العاملة في المستوطنات

"بتسيلم" يوثق التنكيل بطفل خلال اعتقاله في الخليل

بينيت يعين مستوطنا مستشارا قانونيا للمستوطنات في وزارة الجيش