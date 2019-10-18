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الشرطة والنيابة تحققان بوفاة سائق في رام الله

الأحد 24 نوفمبر 2019 08:05 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة والنيابة تحققان بوفاة سائق في رام الله


رام الله / سما /

فتحت الشرطة والنيابة العامة التحقيق في ملابسات وفاة المواطن محمد خليل الزيري من سكان رام الله.

وقال المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات إن المواطن محمد يعمل سائق عمومي على خط رام الله- قلنديا تعرض للاعتداء والضرب بالة حادة بتاريخ 18/10/2019 من قبل شخصين يعملان على مركبة خصوصي تقوم بنقل ركاب اثر خلاف على نقل ركاب ونقل بعد اصابته الى المستشفى لتلقي العلاج وألقي القبض على شخص متهم بالاعتداء والآخر هارب وتم احالة القضية الى النيابة العامة بتاريخ 2/11/2019.

وبتاريخ 7/11/2019 ادخل محمد للمشفى لتقلي العلاج اثر مضاعفات حصلت معه ودخل في حالة غيبوبة الى أن توفي مساء اليوم السبت .

وأضاف ارزيقات أن النيابة العامة قررت التحفظ على الجثمان واحالته الى الطب العدلي من اجل تشريحه لتحديد سبب الوفاة.

#الشرطة #سائق

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