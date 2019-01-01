طرق عليك معرفتها لتحصل على أفضل نتائج البحث على غوغل

وكالات -

إن الحصول على نتيجة مثالية من محرك البحث غوغل لا يقتصر فقط على إيجاد مصطلحات البحث الصحيحة، ولذلك نستعرض هنا خمس طرق يتوجب عليك معرفتها للحصول على أفضل نتائج البحث.

الترتيب الصحيح للكلمات

في تقريرها الذي نشره موقع "بيزنيس إنسايدر" الأميركي، ذكرت الكاتبة ليزا آديكيكو مثالين لتأكيد الدور المهم لترتيب الكلمات عند إجراء البحث؛ فمثلا عند البحث عن "أزرق سماوي" سيسفر عن نتائج مختلفة عن "سماء زرقاء"، حيث يشير أحد المصطلحات إلى ظلال محددة من اللون الأزرق، في حين يصف الآخر لون السماء.

وأضافت أن الأمر نفسه ينطبق على عبارات البحث "كلب تشاو" و"تشاو كلب"، فالأول يشير إلى أغذية الحيوانات الأليفة، في حين أن الآخر هو اسم سلالة من الكلاب.

وبالطبع، ستكون هناك دائما استثناءات لهذه القاعدة، فمن المحتمل أن يؤدي البحث عن شيء مثل "آيفون 11 غطاء" إلى ظهور نتائج مماثلة "لغطاء آيفون 11". ولكن إذا لم تعثر على النتائج التي تبحث عنها، فمن المفيد التحقق من ترتيب الكلمات المكتوبة.

علامة (-) تستبعد كلمات معينة

بيّنت الكاتبة أنه عليك استخدام علامة ناقص (-) لتحسين البحث عن طريق استبعاد الكلمات التي ليست لها صلة بالبحث. فعلى سبيل المثال، إذا كنت تقوم بعملية بحث لمعرفة المزيد عن البطريق (الحيوان)، وترغب في استبعاد النتائج المتعلقة بفريق هوكي يحمل اسم البطريق أيضا فحاول البحث عن شيء مثل "بطريق - بيتسبرغ - هوكي".

الروابط المقترحة

إذا كنت تبحث عن جزء معين من المعلومات حول موضوع واسع، فحاول النقر على الروابط التي تظهر تحت نتيجة البحث الرئيسية. وتظهر هذه الروابط عادةً ضمن نتائج بحث ويكيبيديا، ويمكنها أن تنقلك مباشرةً إلى قسم من الصفحة يتضمن المعلومات التي تبحث عنها. إنها نصيحة صغيرة، لكن يمكن أن تساعدك في العثور على ما تبحث عنه بشكل أسرع قليلاً.

لا تقترح نتيجة

إن أحد الأخطاء الشائعة هي صياغة مصطلحات البحث، بحيث تشير إلى نتيجة محددة، لأن ذلك قد يؤدي إلى ظهور نتائج من غوغل لا تعكس الإجابة الأكثر دقة على استفسارك.

فعلى سبيل المثال، إذا كنت تستخدم غوغل لمعرفة متوسط طول الأخطبوط، فلن ترغب في كتابة "متوسط طول الأخطبوط 21 بوصة"؛ فقد يطلب هذا النوع من الاستعلام من غوغل سحب مواقع الويب التي تدرج 21 بوصة كمتوسط طول الأخطبوط حتى لو لم يكن ذلك صحيحا.

في المقابل، أفضل طلب بحث في هذه الحالة هو "متوسط طول الأخطبوط". فكما "لا يجب أن تعطي للقاضي أحكاما مسبقة، كذلك لا ينبغي أن تضع شروطًا في الطلب من غوغل منحك نوعًا معينًا من الإجابات".

تصفية النتائج

يمكن أن يكون رمز النقطتين أداة مفيدة لتصفية نتائج البحث، حسب موقع الويب ونوع المجال، في حال إذا كنت تبحث عن مقالة على موقع ويب محدد.

فعلى سبيل المثال، حاول كتابة "site:aljzazeera.net الهواتف القابلة للطي"، إن كنت تريد تصفح مقالات من موقع الجزيرة نت فقط.

أو إذا كنت تبحث عن بحث طبي ولكنك تريد الحصول على نتائج من المؤسسات التعليمية فقط، فحاول كتابة "site:edu" مع استفسارك.